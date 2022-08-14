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季辛吉籲華府「對台保持穩健」

季辛吉籲華府「對台保持穩健」

記者賴錦宏／即時報導
前國務卿季辛吉。路透
前國務卿季辛吉。路透

國務卿季辛吉最近出版新書「領導力：世界戰略的6項研究」，華爾街日報12日以此為題，透露今年7月對季辛吉的一段採訪內容。據報導，季辛吉擔憂當今世界正處於一種危險的失衡狀態，「我們（美國）在部分由我們製造的問題上與俄羅斯和中國處於戰爭的邊緣」；並且建議華盛頓在台灣問題上保持政策穩健。

據華爾街日報報導，季辛吉在曼哈頓的辦公室接受採訪，談到了政治家的遠見和實用主義，季辛吉在對話中經常提到目標（purpose）和平衡（equilibrium）這兩個詞。

季辛吉認為，當今世界正在危險失衡邊緣。「圍繞那些在一定程度上由我們製造出來的問題，我們與俄羅斯、中國處於戰爭的邊緣，卻對如何結束或它將導致什麼沒有任何概念。」

當被問到美國能否像尼克森時代那樣，透過在這兩個對手之間形成三角關係來對付他們？季辛吉沒有給出簡單的解決辦法。他稱，「你不能在眼下說，我們要分裂他們，讓他們自相殘殺。你所能做的就是不要加劇緊張局勢，然後製造出選項，為此必須有一些目標」。

關於台海的局勢，季辛吉擔心中美正在走向1場危機。他建議華盛頓保持穩健，「對於那些似乎會改變基本框架的行為，應該非常小心」。

據報導，自上世紀50年代以來，也就是季辛吉還在哈佛大學研究核戰略時，他就一直將外交理解為——在可能發生核災難的陰影下平衡大國之間的關係。在他看來，現代武器技術導致世界末日的可能性，使得維持「敵對大國」之間的平衡成為了國際關係中壓倒一切的當務之急。

他並指，平衡有兩個組成部分，一種是力量的平衡，接受有時是對立的價值觀的合法性；另一是行為的平衡，這意味著自身的能力和權力的運用存在局限性，實現這種結合，需要「一種近乎藝術的技巧」。

華爾街 俄羅斯 國務卿

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