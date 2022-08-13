亞裔續挺民主黨？2年前助喬州翻藍 仍遭政治領袖忽視

亞裔參政的腳步不停，許多新人走上政壇。圖為喬治亞州6月份補選州眾議員，亞裔的阮碧當選。(美聯社)

紐約時報報導，美國亞裔 先前大幅動員協助喬治亞州於本世紀首度翻藍，但如今他們卻仍擔心公共安全且被認為遭政治領袖忽視，這種挫敗恐懼的情緒將考驗亞裔與民主黨 的連結，恐不利民主黨今年的期中選舉。

喬治亞州選民2020年在總統選舉剔除前總統川普，又在決選時選出兩名民主黨參議員，他們在本世紀首次翻藍支持民主黨，這得歸功於亞裔美國人的動員；全國亞裔美國人在2016年選舉投票率大增約40%，為增幅最多的人口統計族群。

亞裔美國人在2020年選舉中，明確拒絕煽動針對亞裔種族仇恨的總統。

紐時指出，儘管如此，喬州等州的民主黨參選人今年卻面臨一群滿心挫折又恐懼的亞裔選民，許多選民和地方領袖表示，這是因為他們至今仍得時時警戒，無法消除對公共安全的焦慮，而且就算亞裔投票率攀升，他們仍覺得遭聯邦政府領袖忽略。

亞裔美國人警告，還有太多民主黨人把亞裔選民放在次要重要地位，另一方面，雖然共和黨 人偶爾會提到亞裔族群重視的教育和犯罪議題，但仍持續宣揚對亞裔社群不甚友善的政策。

川普在新冠疫情初期的言論使亞裔至今仍面臨種族歧視的騷擾與暴力，亞裔選民因此格外擔心寬鬆槍枝法與犯罪議題。

今年喬州選舉將成為民主黨與亞裔選民連結的考驗，民主黨在許多關鍵選戰中提名多位亞裔候選人，包括由越南裔州眾議員阮碧(Bee Nguyen，音譯)競選州務卿。

共和黨也積極提名多位亞裔候選人，共和黨金主施壓喬州州長坎普(Brian Kemp)和其他共和黨人，要求努力吸引南亞裔選民，而且有跡象顯示，坎普的努力今年開始見到成果。

全國民主黨民調機構今夏焦點團體訪談發現，亞裔選民認為，相較於他們，民主黨更常優先考慮其他種族或性別認同選民，這讓他們感到沮喪。

不過年度大規模的「亞裔美國選民調查」(AAVS)於7月發現，亞裔美國人傾向支持民主黨國會候選人，54%亞裔選民相信民主黨更能處理槍枝、環保與種族議題，27%選民在這些議題更信任共和黨，不過兩黨在經濟議題上的信任度則不相上下。