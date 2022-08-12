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國會聯合經濟委員會報告：通膨讓民眾每月多花717元

國會聯合經濟委員會報告：通膨讓民眾每月多花717元

記者顏伶如／即時報導
美國通貨膨脹創下40年新高，一般民眾每個月平均因此多花717元，過去一年來累計增加開銷達8607元。（路透）
美國通貨膨脹創下40年新高，一般民眾每個月平均因此多花717元，過去一年來累計增加開銷達8607元。（路透）

國會聯合經濟委員會共和黨籍成員(Joint Economic Committee Republicans)公布最新分析報告指出，美國通貨膨脹創下40年新高，一般民眾每個月平均因此多花717元，過去一年來累計增加開銷達8607元。住在西部山區(Mountain West)幾州的民眾通膨壓力最大，科羅拉多州居民平均一個月因此增加開銷為937元，猶他州民眾每個月平均多花910元，亞利桑納州民眾每個月平均增加開銷833元。

萬物齊漲推波助瀾之下，食物、房租、買車、醫療保險等開銷持續增加，美國消費者明顯感受到荷包壓力。雖然漲價趨勢在7月間略為減緩，消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)與去年同期相比仍然增加8.5%。

今年4月，國會聯合經濟委員會共和黨籍成員推出「國家通貨膨脹跟蹤報告」(State Inflation Tracker)，監控物價上漲對全美各地民眾產生如何影響。

最新分析報告指出，雖然物價在2022年6月到7月之間並沒有變化，但從2021年1月到2022年7月之間，價格則上漲了13.3%，一般美國家庭在2022年7月間因此增加了717元的開銷。

報告指出，即使從現在開始物價不再上漲，但受到通貨膨脹影響，從2021年8月至2022年7月的12個月當中，一般美國家庭因為通膨而增加的開銷已經高達8607元。

分析報告指出，若以區域畫分，住在亞利桑納州、科羅拉多州、愛達荷州、蒙大拿州、內華達州、新墨西哥州、猶他州、懷俄明州等西部山區幾州的民眾面臨通膨壓力最大，如今物價與2021年1月相比，足足上漲了15.4%。以科羅拉多州為例，當地民眾平均每個月增加開銷為937元，猶他州民眾每個月平均多花910元，亞利桑納州民眾每個月平均增加開銷833元。

全美各州當中，交通運輸花費、住屋開銷受到通膨影響最嚴重的都是科羅拉多州，民眾每個月因此多花410元及160元。食物漲價衝擊最深的則是加州，民眾每個月因此多花117。通膨影響能源價格最明顯的為德州，民眾每個月平均開銷增加253元。

科羅拉多州 亞利桑納州 猶他州

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