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網路瘋傳「起亞挑戰」歪風 用USB充電線偷車

編譯林奇賢／綜合外電
TikTok等影音平台瘋傳影片，示範只用一根USB充電線偷現代、起亞等韓系車，導致美國這些車款失竊數量增加。(截取自TikTok)
TikTok等影音平台瘋傳影片，示範只用一根USB充電線偷現代、起亞等韓系車，導致美國這些車款失竊數量增加。(截取自TikTok)

TikTok和YouTube近來瘋傳「起亞挑戰」（Kia Challenge）的影片，示範只用一根USB充電線偷車的步驟，導致美國各地部分現代（Hyundai）和起亞（Kia）車輛失竊數量增加。

Business Insider報導，偷車賊在影片中示範如何竊取未上鎖的現代和起亞車，方法是拆除方向盤附近的下蓋，再使用USB線發動引擎。這些竊賊自稱「起亞男孩」（Kia Boys），會開著贓車兜風、亂撞後便棄車揚長而去。

（影音來源：WFAA YouTube頻道）

根據CarBuzz，密爾瓦基看來似乎是這股歪風的發源地，今年來當地竊車案較去年增加25倍，現代和起亞汽車失竊案件則占所有竊車案的66%。

佛州聖彼德堡警局在推特上說，警方發現不尋常的趨勢，「自7月11日以來，在56輛遭竊的車中，有23輛是2021年式以前、須以鑰匙發動的起亞或現代車款。這些車款的車主，請將愛車上鎖。」

德州阿靈頓、辛辛那提州的起亞或現代汽車，同樣成為竊賊的目標。調查竊車事件的警官蘭斯說，2011~2012年式的起亞車、2015~2021年式的現代汽車，一旦方向盤柱遭破壞，「特別容易」讓竊賊將車輛發動。

這些竊車案，有些甚至成為危險事件，因為竊賊把車偷到手後橫衝直撞，讓自己和路人受重傷，甚至死亡。

汽車 YouTube 佛州

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