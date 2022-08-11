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用阿拉伯文傳簡訊被禁止搭機 乘客狀告阿拉斯加航空

記者顏伶如／即時報導
圖為阿拉斯加航空公司。路透
圖為阿拉斯加航空公司。路透

兩名非洲裔穆斯林美國人2020年搭機準備從西雅圖飛往舊金山，卻因為其中一人用阿拉伯文傳送簡訊，被看不懂阿拉伯文的另一名乘客投訴，結果被要求下機。兩名乘客日前向華盛頓州美國聯邦區域法院提告，指控航空公司歧視，觸犯華州州法以及聯邦民權法規。

訴狀內容指出，同為非洲裔穆斯林美國人的狄拉爾(Abobakkr Dirar)、艾拉明(Mohamed Elamin)2020年2月搭乘阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)班機，準備從西雅圖前往舊金山。兩人登機之後，狄拉爾用阿拉伯文傳送簡訊與貼圖給友人，被旁邊一名不懂阿拉伯文的乘客看到，這名乘客向空服員投訴。

訴狀指出，這名男性乘客當時立即起身，拿起隨身行李便離開機艙，後來一名阿拉斯加航空公司經理要求狄拉爾及艾拉明下機，因為航空公司接到男性乘客投訴之後，認為兩人必須接受進一步安全檢查。狄拉爾的手機後來遭到機場安檢人員沒收，但檢查後確認他所發送的簡訊內容完全無害。

狄拉爾及艾拉明的委任律師指出，兩人被勒令下機之後，改訂其他班機時遭到禁止登機。

律師聲明指出，狄拉爾及艾拉明的公務出差，因為遭到阿拉斯加航空公司歧視而計畫大亂，兩人因此受到長期精神不安，出現刻意躲避別人注意目光的龐大壓力，「導致他們變得在搭乘飛機時，必須努力隱藏自己的族裔與宗教信仰」。

阿拉斯加航空公司表示，對於歧視問題嚴肅面對，對於正在進行中的訴訟則不便評論。

狄拉爾及艾拉明2日透過律師向華盛頓州美國聯邦區域法院提告，指控阿拉斯加航空公司歧視，觸犯華州州法以及聯邦民權法規。

阿拉斯加航空公司對哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「金錢觀察」(MoneyWatch)發表聲明指出：「我們最大責任就是確保每日航班運作安全，包括遵守對任何乘客安全投訴展開調查的聯邦法規規定。」

訴狀指出，狄拉爾及艾拉明都是蘇丹出生、已經歸化入籍的美國公民，兩人都留有鬍子。前往舊金山的目的是打算購買車輛，然後一路開回華盛頓州。

狄拉爾發表聲明指出，希望這起訴訟能讓阿拉斯加航空公司學到教訓，今後不再以相同手段對待其他穆斯林美國人。他說：「我會抗爭到底，因為我希望航空公司不會再用如此方式對待任何人。」

狄拉爾說，當天受到對待的感受，「讓我與其他人並不是平等的」。

歧視 舊金山 華盛頓州

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