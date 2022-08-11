FAA招考1500名航管員 報名人數高達5萬7000人

聯邦航空總署(FAA)表示，今年共有1500個航空交通管制員(Air Traffic Controller，ATC)職缺開放招考，前來報名人數則高達5萬7956人。圖為一架飛機從華府雷根機場起飛。路透

聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)表示，今年共有1500個航空交通管制員(Air Traffic Controller，ATC)職缺開放招考，前來報名人數則高達5萬7956人。美國廣播公司(ABC)報導，人力短缺讓聯邦航空總署的每日例行運作深受影響。

根據2021年統計資料，聯邦航空總署航管員年薪中位數為13萬8556元，報告資格的年齡限制必須在30歲以下。獲得錄取的報考者首先要前往位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的培訓中心接受訓練，結業之後則分發到全美各地塔台任職。

航空交通管制員工會會長桑塔(Rich Santa)上周在華府 舉行的產業大會發表演說指出，聯邦航空總署招聘航管員的速度不夠快。

他說，過去11年裡，航管員人數持續下降。

桑塔表示，2011年時，聯邦航空總署旗下擁有執照的航管員(Certified Professional Controller，CPC)以及正在培訓的儲備航管員累計約有1萬5000人，但到了2022年初，已經拿到執照的航管員人數已經減少了1000多人，所有航管員人數則縮水約1500人。

聯邦航空總署對美國廣播公司發表聲明表示，航管員招聘進度始終符合目標。

聲明中表示，聯邦航空總署每年都招聘新進航管員，今年也達成了原本訂定的雇用目標，正在排除因為新冠疫情 而衍生的培訓進度落後問題。

然而，桑塔在演說中則指出，聯邦航空總署計畫趕不上變化。他說：「就在國家空域系統(National Airspace System，NAS)採納多項新興科技與新學員的同時，我們應該增聘1000名航管員才對，而不是比十年前還少了1000名航管員。」

美國廣播公司報導，今年暑假期間，不少機場 發生班機誤點或航班取消的狀況，許多航空公司直指問題就出在航管員人力不足。

今年6月初，美國航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America，A4A)致函國會，信中便提到航管員嚴重短缺的問題，並要求聯邦航空總署必須確保航管員人力系統能夠應付需求量。

聯邦航空總署則回應表示，許多班機延誤的問題並不是因為航管員人力而出現，而是其他原因。