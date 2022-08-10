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川普拒絕紐約檢察長問詢 引第五修正案自保

記者張心／紐約即時報導
(路透)
(路透)

美國前總統川普10日拒絕紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)問詢，援引第五修正案(Fifth Amendment)來捍衛禁止自證其罪(Self-Incrimination)的權利，表示在美國憲法賦予每個公民的權利和特權中，自己有權不回答相關問題。

川普說，自己曾經不懂，為什麼無辜的人要接受第五修正案？「現在我明白了，當你的家人、公司和同一條路上的所有人，成為了律師、檢察官和假新聞媒體，在出於政治動機而進行的毫無根據的獵巫(Witch Hunt)行動中的目標時，你別無選擇。」

自2019年3月以來，詹樂霞辦公室一直在調查川普是否不適當地誇大了旗下酒店、高爾夫俱樂部和其他資產的價值；所以長期以來，川普將詹樂霞的調查稱為黨派的「獵巫」，並在今日的聲明中，將紐約州檢方行動視為針對自己的更大的陰謀的一部分，同聯邦調查局(FBI)8日在自己位於佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)的家和「海湖莊園」(Mar-A-Lago)俱樂部進行的搜查聯繫起來。

「我沒有做錯任何事，詹樂霞在公開競選時以『抓住並摧毀川普』為宣傳綱領，她惡意攻擊我和我的企業，我們不能允許一個失控的叛徒利用調查來推進她的政治生涯。」川普表示。

「紐約時報」評論稱川普應還有其他的原因不能回答提問。詹樂霞辦公室有權進行民事調查，但無法提出刑事指控，曼哈頓地檢白艾榮(Alvin L. Bragg)一直在進行對於川普的刑事調查，探究其是否欺詐性地哄抬自己的財產估值；目前白艾榮對此案表示擔憂，認為川普不回答問題，會阻礙地檢方對此案調查獲取新進展。

川普 紐約州 白艾榮

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