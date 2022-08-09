我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱妙齡華女無征兆染惡疾 全家數次想自殺

參院壓倒性通過支持芬蘭、瑞典入北約 拜登簽了

FBI突襲莊園來得正是時候？川普推類競選影片

中央社╱華盛頓9日電
前總統川普推出一支類競選影片；這或許是他準備2024再度出馬與總統拜登爭奪白宮大位的最強跡象。(美聯社)
前總統川普推出一支類競選影片；這或許是他準備2024再度出馬與總統拜登爭奪白宮大位的最強跡象。(美聯社)

前總統川普在他佛羅里達州莊園遭聯邦調查局（FBI）探員突襲搜查短短數小時後，推出一支類競選影片；這或許是他準備2024再度出馬與總統拜登爭奪白宮大位的最強跡象。

路透報導，FBI的行動可說是讓川普取得政治有利位置，讓他有機會宣稱體制勢力試圖摧毀他，說他是這個力量的受害者。這支主要以敘事形式呈現的影片，讓川普在自身人氣似在黨內退燒之際，再次成為共和黨人群起擁護的人物。

川普和盟友今天絲毫不浪費時間，試著從他佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住處遭搜一事，點燃支持者的憤怒、熱情，同時爭取財務上的支持。

川普在最新影片中說，「沒有我們不能攀爬的山脈，沒有我們無法征服的山峰，也沒有我們無法完成的挑戰」，並於片中長篇大論地批評民主黨拜登政府。他說：「我們不會屈服，我們堅不可摧，我們不會讓步。」

這支宣傳片之後有多個主打這次FBI突襲行動的募捐請求。

根據路透消息來源，FBI探員進入川普住處屬調查行動其中一環，以釐清川普2021年卸下總統職務時將數箱機密紀錄帶離白宮一事。

曾任川普白宮高階幕僚的法拉葛里芬（Alyssa Farah Griffin）今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），如果FBI的文件搜索行動結果讓人失望，共和黨選民間的怒火將有助於川普取得黨內提名。

她說：「如果這被視為某種大規模濫權行為，而非極度嚴重的事情，這對川普來說將會是非常美好的一天。」

川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）
川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）

川普 FBI 白宮

上一則

猴痘感染單日破紀錄 校園高風險 專家籲擴大篩檢

延伸閱讀

FBI突襲川普莊園引發政治風暴 白宮：拜登事前不知

FBI突襲川普莊園引發政治風暴 白宮：拜登事前不知
即使定罪 仍不妨礙川普選總統

即使定罪 仍不妨礙川普選總統
即使定罪 仍不妨礙川普選總統

即使定罪 仍不妨礙川普選總統
遭FBI突襲佛州莊園 川普還面臨哪些調查與官司？

遭FBI突襲佛州莊園 川普還面臨哪些調查與官司？

熱門新聞

美國房地產網站Realtor.com的資料顯示，6月時全美每7戶住宅約有1戶降價求售，相較之下，去年同期13戶有1戶降價求售。 歐新社

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

2022-08-06 13:46
布魯克林一名19歲華男4日晚於巴斯海灘(Bath Beach)的BJ's商場購物後，在電梯遭陌生男子持槍搶劫並殺害。(Getty Images)

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

2022-08-05 13:14
眾院議長裴洛西(左)回到美國。(美聯社)

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

2022-08-09 10:52
川普的海湖莊園8日遭到FBI搜索。（歐新社）

FBI為何敢抄川普的海湖莊園? 行家曝：有內應爆料

2022-08-09 12:41
大洛杉磯台灣會館6日舉行2022年台美小姐決選晚會，由即將就讀史丹福大學的張芳瑜（Tiffany Chang）奪得后冠。（中央社）

洛杉磯台美小姐冠軍出爐 在美傳承台灣人認同

2022-08-07 12:57
經營香菸店的阮莊尼接受當地媒體8 News Now採訪。(取自8 News Nowk視頻)

尖銳物刺蒙面搶匪 賭城越裔菸店老闆暫未遭控罪

2022-08-06 21:36

超人氣

更多 >
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光
川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了

川普寓所被FBI搜索 死對頭裴洛西說話了
紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡