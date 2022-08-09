猴痘感染單日破紀錄 校園高風險 專家籲擴大篩檢
美國8日共通報1424例猴痘感染，創下5月首次發現該病毒以來的最高單日紀錄，衛生官員擔憂猴痘在大學開學後在校園肆虐，年輕人的放縱性行為可能釀成猴痘疫情爆發的完美風暴。
美國的猴痘感染總數已達8934例，很快將成為首個突破9000例大關的國家；專家認為，由於缺乏檢測，實際感染人數可能被嚴重低估，現在需要擴大篩檢。
與2020年爆發的新冠疫情不同，許多大學沒有猴痘因應計畫，因此病毒一旦進入校園，便很可能迅速擴散。
麻州健康研究所的芮秀·考克斯(Rachel Cox)說：「大學校園是性活動的高風險區，各類不同人相互密切接觸，我擔心入秋後，大學校園可能爆發大規模猴痘疫情，因此我們要準備好將檢測、疫苗和抗病毒藥物送到可能成為熱點的地方。」
但並非所有專家都認為猴痘的爆發會失控，食品暨藥品管理局(FDA)前局長、輝瑞製藥公司董事高特里布(Scott Gottlieb)說，預防猴痘大流行是可能的，需在更大範圍內檢測，而目前是主要檢測男同性戀和雙性戀男子，因爲他們占感染者中絕大多數。他表示，猴痘主要在男同性戀群體內傳播，但現已超出這一範圍，如果擴大篩檢，將會發現更多病例。
聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)也認為，男同性戀占猴痘感染的大部分。但因爲檢測與疫苗短缺，大部分資源目前是留給男同性戀群體使用。
CDC最近大幅擴充檢測能力，表示全國每周可做8萬例檢測，但瓦倫斯基表示，目前的檢測能力只利用了10%，因此仍有很大提升空間。
高特里布表示，任何患有非典型帶狀皰疹的人都應接受檢測，但他不認為猴痘是普通民眾需要擔憂的事，因爲猴痘在男同性戀群體之外的傳染率很低。若要完全控制住，就須更廣泛地篩檢。
上一則
少女加州遇害40年懸案 檢方基因判定夏威夷緝凶
下一則
FB留言