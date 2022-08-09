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少女加州遇害40年懸案 檢方基因判定夏威夷緝凶

中央社／舊金山9日電
40年前，剛從賓州搬到加州的15歲少女史提特（圖）深夜遇害，被性侵並刺殺59刀後遭棄屍。加州檢方運用基因序列比對，在夏威夷緝捕兇手。（取材自聖克拉拉郡檢察官辦公室網頁countyda.sccgov.org）
40年前，剛從賓州搬到加州的15歲少女史提特（圖）深夜遇害，被性侵並刺殺59刀後遭棄屍。加州檢方運用基因序列比對，在夏威夷緝捕兇手。（取材自聖克拉拉郡檢察官辦公室網頁countyda.sccgov.org）

40年前，剛從賓州搬到加州的15歲少女史提特（Karen Stitt）深夜遇害，被性侵並刺殺59刀後遭棄屍。加州檢方運用基因序列比對，上周在夏威夷緝捕兇手，偵破這起陳年懸案。

加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）地區檢察官辦公室今天公布，採用DNA科技與家庭基因序列比對的新技術，跨州到夏威夷毛伊島（Maui）逮捕75歲嫌犯拉米雷斯（Gary Gene Ramirez）。

1982年9月2日，當時15歲的少女史提特與男友出遊，接近半夜時，兩人在矽谷森尼韋爾（Sunnyvale）一處公車站分開。3日凌晨，史提特遭人性侵、身體被刺59刀喪命，隔天早上，她被發現赤裸陳屍在距離公車站不遠、一面血跡斑斑的牆後方。

警方多年來進行廣泛調查，一直到本月2日兇嫌拉米雷斯在夏威夷家中被捕前，案情膠著40年。

史提特當時的男友伍茲（David Woods）現年50多歲，他曾被警方列為嫌疑人長達20年之久，直到2000年，DNA科技將他排除。

案發當晚，伍茲因家裡門禁規定必須趕回家，以至於讓小女友史提特獨自在公車站等車，為此他一直痛苦不已。伍茲在一封電子郵件中告訴加州「信使新聞」（The Mercury News），40年來，他因為失去心愛的女友而心痛；在那之後，他對家人和朋友的安全保持高度警覺。

檢方的新聞稿指出，2019年初，名為赫奇森（Matt Hutchison）的探員和一位系譜學專家合作，使用公共的家譜資料庫，把該案的兇嫌範圍縮小到加州中部弗瑞斯諾（Fresno）拉米雷斯家庭裡4兄弟其中1人。弗瑞斯諾距離案發地點森尼韋爾約5小時車程。

哈奇森從嫌犯的孩子收集到DNA樣本予以比對，之後帶著搜索令飛到夏威夷，從拉米雷斯本人的嘴內取出DNA樣本，再由另一名探員於當天晚上帶著樣本從夏威夷飛回加州聖荷西，最後由檢方的犯罪實驗室確認兇手身分。

曾在美國空軍服務過的拉米雷斯犯案時年約30歲，1980年代曾住在舊金山灣區，之後他搬到夏威夷定居，有過兩段婚姻、育有兩位女兒。

檢方表示，本案明天開庭，並傳訊兇嫌拉米雷斯到案，若謀殺、綁架和強姦等罪名成立，他將面臨無期徒刑、不得假釋。

加州 夏威夷 DNA

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