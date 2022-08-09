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世界OnAir／實體轉線上工作4年 她收穫環遊世界的自由

世界新聞網何卓賢／製作
郭美杏(Mei)在加拿大北極海邊工作。(郭美杏提供)
郭美杏(Mei)在加拿大北極海邊工作。(郭美杏提供)

2017年，在俄勒岡州一間英語語言學校做數位行銷的郭美杏(Mei)發現，自己工作幾年下來任務都能在電腦上完成，而在辦公室實體工作的要求，卻放慢了自己想要和老公一起環遊世界的腳步。左思右想，Mei決定開始向自己的老闆申請將工作轉成線上。

老闆一開始沒有答應，但Mei不輕言棄，用行動爭取老闆的點頭，「我還做了一個Excel表格，告訴他：你看，其實我們這個工作可以這麼完成。 」通過一年多的不斷努力，以及出差過程中的遠端工作效率證明，Mei讓老闆答應了自己遠端工作的提議，在2018年正式成為「數位遊牧(digital nomad)」生活形態下的一員。

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其實數位遊牧這種工作方式早已存在，但疫情催生的遠距辦公潮，讓更多人開始思考工作與生活取得平衡的意義。如今已經實現數位遊牧快四年的Mei，自己創業經營著英語教學班，坦言選擇這樣的生活下來不曾後悔，而自己到目前最大的收穫是「自由」。

郭美杏(Mei)如今踐行數位遊牧生活已經快四年。(郭美杏提供)
郭美杏(Mei)如今踐行數位遊牧生活已經快四年。(郭美杏提供)

過去幾年內，疫情雖然放慢了Mei體驗不同國家的速度，但沒有減少她到處旅行的熱情。她抱著筆記本電腦到處走，邊探索新目的地邊線上工作，去了東南亞各國、美國、加拿大和哥倫比亞。疫情爆發之後，她與老公一同滯留在巴拿馬和多明尼加一年多；疫情稍微平復之後，又繼續上路在美國公路旅行。回顧這些經歷，Mei感歎，這才是自己想要的生活——每天都有新鮮事，新的風景和新的朋友。

Mei的未來會是怎麼樣的？目前，她個老公準備通過新加坡去澳洲，沒有擬出具體行程，連旅店都不著急提前訂好，生活的意義在於一直在路上。

郭美杏(Mei)疫情期間滯留在多明尼加，幸運有美麗的海景相伴。(郭美杏提供)
郭美杏(Mei)疫情期間滯留在多明尼加，幸運有美麗的海景相伴。(郭美杏提供)

想要嘗試數位遊牧生活的人，可以怎樣開始？Mei提醒，對於目前已經有工作的人，很重要的是先評估自己的工作內容是否允許遠距辦公，再評估老闆對自己的信任程度；在爭取到之後，也要思考如何維持跟同事之間的溝通，來保證工作效率。但歸根到底，選擇了數位遊牧，是因為每個人在每個階段的優先事項不一樣，所以還要能夠接受得了可能會失去的東西（比如跟同事的聊天機會、全職的薪水等），才算是做了對自己最好的選擇。

數位遊牧的生活，讓郭美杏(Mei)鍛煉出在各個地方都能工作的能力。(郭美杏提供)
數位遊牧的生活，讓郭美杏(Mei)鍛煉出在各個地方都能工作的能力。(郭美杏提供)

在節目中以及在Mei的個人網站上，她總結出來許多對數位遊牧新人有用的訊息，比方說怎麼選擇數位遊牧友好的城市：除了要看網路速度，也要思考交通便捷程度、旅遊簽證獲取難易度，等等。Mei也提醒，在不同國家使用網路工作，保重好個人貴重物品以及購買適合自己的旅行保險十分重要。

數位遊牧的生活，讓郭美杏(Mei)鍛煉出在各個地方都能工作的能力。(郭美杏提供)
數位遊牧的生活，讓郭美杏(Mei)鍛煉出在各個地方都能工作的能力。(郭美杏提供)

在節目中，Mei也分享了她在數位遊牧途中遇到的一段險象環生的經歷。當時她與老公決定從俄勒岡州一路搭便車(hitchhike)去北極圈，經歷了兩個禮拜，終於抵達了加拿大北極海，但是路上遇到不同的卡車司機，有的讓她大喊好人一生平安，有的卻狠心在天寒地凍的荒郊野外丟下她繼續上路。到底是怎樣又好哭又好笑的經歷，還待您在節目挖掘。

郭美杏(Mei)搭便車去加拿大北極海途中，在路邊扎營過夜，因為太冷又下雨，只好撐...
郭美杏(Mei)搭便車去加拿大北極海途中，在路邊扎營過夜，因為太冷又下雨，只好撐著傘健身保暖。(郭美杏提供)
郭美杏(Mei)跟老公兩人通過一路搭便車的方式，從俄勒岡一直搭到加拿大北極海。(...
郭美杏(Mei)跟老公兩人通過一路搭便車的方式，從俄勒岡一直搭到加拿大北極海。(郭美杏提供)

大家想要關注MEI的動態，或者想要更加了解數位遊牧生活的詳情，可以到IG的@supermei_travel關注她，或者到她的個人網站www.meisupermei.com

疫情 俄勒岡州 加拿大 世界OnAir

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