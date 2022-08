川普不相信FBI會對自己出手。(路透)

前總統川普 在佛羅里達州 的海湖莊園寓所8日被FBI 搜索,與他素來不對盤的姪女瑪莉表示,川普聞訊後整個人慌了。主因是雖然有幕僚警告過川普,FBI遲早會找上門,但過於自戀的川普始終不願相信FBI會這麼做,結果就是驚慌失措。

擁有心理學博士學位的瑪莉.川普是川普大哥的女兒,2020年7月出版《永不滿足》(Too Much and Never Enough)一書,揭露家族故事與與川普成長過程。