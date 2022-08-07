加州火火+洪災引發土石流 河川驚見「大量死魚」

因為山區發生大規模野火，導致溪流中的魚類大量死亡。圖為加州快樂營附近出現的大量死魚。(美聯社)

克拉瑪斯河(Klamath River)北加州 快樂營(Happy Camp)流域有上萬條死魚被沖出水面，印地安「卡魯克部落」(Karuk Tribe)政策倡導人塔克(Craig Tucker)表示，造成魚群大量死亡的原因可能與洪災和麥金尼山火 (McKinney Fire)相關。

麥金尼山火7月29日從克來麥斯國家森林(Klamath National Forest)俄勒岡州邊界附近開始蔓延，大火已奪走至少四人性命，是加州今年目前規模最大的野火。

與此同時，本周強力雷暴與豪雨侵襲該區域，國家氣象局2日發布克拉瑪斯河地區的洪水 警報，當局警告被大火焚毀的區域因為缺乏有助於吸收水分的植被覆蓋，發生洪災與土石流的風險更高。

美國地質調查局(US Geological Survey)的資訊稱，豪雨所造成「移動快速、破壞力強」的土石流是火災後其中一大最危險的災害。

根據卡魯克部落的新聞稿消息，初步觀察顯示在受林火侵襲地區的洪水爆發後所產生之「大型土石流」是本次魚群死亡的原因。

塔克解釋道，泥流侵襲河幹流時，該河域的溶氧量(dissolved oxygen)連續兩晚暴跌，洪水將火災後的灰土、泥石碎片衝進河裡，「河裡所有一切幾乎死亡」；由於野火持續燃燒，該區域大部分仍被限制，目前尚無法估計死亡魚群受影響的範圍有多廣。

塔克表示卡魯克部落正試著與事件應變及指揮單位合作，以進一步評估，「我們看到上萬條魚向下游漂流，但真的很難預測情況有多糟。」

卡魯克部落新聞稿指出，土石流源頭20哩外可看見死亡魚群，聲明表示，在生物學者可以直接進入受限制區域以前，魚群集體暴斃的嚴重性難以評估；此外，尚無法得知會如何影響剛開始的齊奴克鮭魚(Chinook salmon)秋季遷徙。

加州森林及防火局(California Department of Forestry and Fire Protection)消息顯示，林火已經在錫斯基尤郡(Siskiyou)燃燒一周以上，焚毀6萬畝以上的土地，目前已控制40%的火勢。引發林火的原因仍在調查中。

來源： NBC Bay AreaYouTube