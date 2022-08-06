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最高院推翻羅案後…全美首州 印州通過嚴苛禁墮胎法

編譯陳韻涵、胡玉立／綜合6日電
印第安納州議會日前投票通過禁止人工流產的法案，成為最高法院推翻「羅訴韋德案」後，全美第一個實施人工流產禁令的州。圖為州議會討論法案時，挺墮胎權的民眾在場外示威。（路透）
印第安納州議會日前投票通過禁止人工流產的法案，成為最高法院推翻「羅訴韋德案」後，全美第一個實施人工流產禁令的州。圖為州議會討論法案時，挺墮胎權的民眾在場外示威。（路透）

印第安納州議會日前投票通過禁止人工流產的法案，共和黨州長霍爾康(Eric Holcomb)迅速簽署。印州5日成為聯邦最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，全美第一個實施人工流產禁令的州，訂9月15日生效；拜登政府嚴詞譴責印州作為，白宮形容這是共和黨糟蹋女權的另一項激進企圖。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)6日表示：「印州議會在最高法院推翻羅案的極端決定後採取驚人措施，廢除女性受憲法保障的墮胎權，這是共和黨議員另一項激進舉措，剝奪女性生殖權與自由，將個人健康照護的決定交給政治人物決定，而非女性及其醫生。」

印州這項人工流產禁令有少數例外情況，包含強暴、亂倫、受孕十周內、胚胎異常，以及保障母體健康與安全等，其中強暴與亂倫受害者無須在動手術前簽署公證宣誓書。

據此法案，人工流產只能在醫院及其附設門診中心進行，意即所有墮胎診所都將喪失執業執照，違法協助人工流產的醫事人員，或未能提交完整報告的醫師會被吊銷執照，新法措辭比印州現行法規的違規醫生「可能」喪失執照還要強烈。

霍爾康簽署法案成為法律時說：「我個人非常驕傲，每一位Hoosier (印州居民)在辯論中勇敢挺身而出，這種情況短期內不太可能停止。」

印州參眾議會先後通過這項禁令後，霍爾康迅速簽署成為法案。

印州參議會主席布雷(Rodric Bray)說，「樂見完成州議會最艱鉅任務之一，我們將以此基礎向前邁進。」

參議員蘇‧格里克(Sue Glick)則說，她不認為全州都有共識，但大多數印州居民支持這項法案；兩黨都有部分參議員關切這項法案可能造成的影響，如未能保障有身體殘疾的弱勢女性等。

最高法院6月底推翻1973年的羅案後，印州成為最早一批辯論收緊人工流產法規的共和黨州，如今也成為通過禁止人工流產法案的全美第一州。

共和黨 墮胎 白宮

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