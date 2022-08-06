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拉攏太平洋島國 拜登9月在白宮舉辦領導人峰會

中央社東加王國首都努瓜婁發6日綜合外電報導
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。美聯社
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。美聯社

正在東加王國進行訪問的副國務卿薛曼（Wendy Sherman）今天表示，總統拜登（Joe Biden）9月將於白宮舉辦太平洋島國領導人峰會。

面對中國日益增長影響力，美國盼強化區域連結。薛曼指出，太平洋各島國的領導人將於9月底受邀至白宮參加會議和晚宴。

美國正在太平洋地區頻繁展開外交之旅，尋求盟邦對抗愈來愈專斷的中國。華府先前宣布要在太平洋地區新設外交使館，近幾個月也頻繁在此地區發聲，增加能見度。

國務卿布林肯（Antony Blinken）曾在今年2月造訪斐濟，副總統賀錦麗（Kamala Harris）最近也透過視訊向太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）發表指標性演說。

薛曼今天將在索羅門群島參加第二次世界大戰瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80周年的一系列紀念活動。北京和華府在南太平洋展開新一波競爭，索羅門群島是當中核心。

中國今年4月和索羅門群島簽訂秘密安全協議後，引起西方盟國警戒。

批評人士認為，這項協議會讓中國能在南太平洋設立軍事據點，預料將是美方官員訪問的重點議題。

另一項討論重點則是索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）做出類似中國獨裁治理方式的一系列決定，例如他下令審查公共媒體、威脅其他媒體，並多次提出延後排定的選舉。

聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）結束訪問台灣行程後，中國宣布8項反制美方措施，切斷美中在軍事、緝毒、跨國犯罪、氣候變遷等領域溝通管道與合作。

薛曼訪問東加王國時，強調中國最近決定暫停與美國的氣候變遷談判，會對當地帶來潛在影響。

她說：「對東加而言，氣候變遷攸關生存，我們能理解。全世界最大的（二氧化碳）排放國、必須和我們一起達成全球升溫幅度控制在攝氏1.5度目標的國家，現在卻退出談判，相當令人失望。」

薛曼 氣候變遷 東加

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