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房市降溫 賣家鬱鬱寡歡 降價求售比率增近一倍

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房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

編譯洪啟原／綜合外電
美國房地產網站Realtor.com的資料顯示，6月時全美每7戶住宅約有1戶降價求售，相較之下，去年同期13戶有1戶降價求售。 歐新社
美國房地產網站Realtor.com的資料顯示，6月時全美每7戶住宅約有1戶降價求售，相較之下，去年同期13戶有1戶降價求售。 歐新社

房地產市場，隨處都可看到鬱鬱寡歡的人，但現在最悲慘的一群人堪稱是賣家，因他們意識到自己已錯失最佳的賣屋時機。

華爾街日報報導，在新冠肺炎疫情爆發初期，全美各地的不動產市場幾乎都蓬勃發展，根據房仲業者Redfin，過去兩年美國房價飆漲約44%。但近來房價漲勢趨緩，許多屋主被迫面對事實：他們可能無法再用跟鄰居先前同樣的價格賣房子。

根據美國房地產網站Realtor.com的資料，在6月，每7戶住宅就有約有1戶降價求售，去年同期則是13戶中才有1戶降價求售。

隨著愈來愈多屋主降價求售，他們正面臨幾項困難的抉擇。屋主可能須降價一次或多次，最後，他們可能得接受低於自己預期的房價，或者乾脆選擇不賣，等市況好轉再進場。同時，房仲業者也正審度如何跟賣家交涉降價一事。

珍妮在夏初時刊登賣屋廣告，要出售在拉斯維加斯一間三房住家，當時開價46.5萬美元。她說，鄰居3月時以48.5萬美元賣掉同房型住宅。但珍妮表示，她大約在35天內連續降價三次，最後接受以大約40.5萬美元的價格賣出。珍妮說：「我認為這已是我能收到的最高報價，所以趁行情還可以時趕快脫手。」

整體來看，房市依然穩健，雖有賣家降價求售，但比率仍遠低於2017至2019年間，當時每四或五戶住宅就有一戶降價求售。

不過，隨著抵押貸款利率升高和住宅待售時間延長，房市熱潮開始出現降溫跡象。根據全美房地產經紀人協會（NAR），待售長達三個月或更久的住宅正降價求售，約比市價降價11%。

紐約不動產經紀人狄克森表示，有幾個賣家正在跟他合作，如果他們今年稍早就刊登廣告，他們的公寓不用幾天就可以賣掉。現在有些賣家考慮降價求售，其他賣家正考慮下架賣屋廣告，等秋季再刊登。也有賣家決定乾脆不賣了，轉而改搭租屋市場的熱潮。

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