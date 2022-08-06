馬斯克：推特若能提供假帳號抽驗法 將繼續收購

馬斯克表示，推特若能提供它如何抽樣100個帳號及確認這些不是假帳號的方法，他的收購計畫就會依原條件繼續進行。(美聯社)

電動車廠特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克 表示，社群媒體推特 若能提供它如何抽樣100個帳號及確認這些不是假帳號的方法，他的440億美元收購計畫就會依原條件繼續進行。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）今天清晨在推特（Twitter）發文還說：「然而，如果推特對美國證券 管理委員會（SEC）申報的資料，結果證明實質上是錯誤的，那麼收購交易就不該進行。」

Good summary of the problem.



If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms.



However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not. — Elon Musk (@elonmusk) 2022年8月6日

一名推特用戶問馬斯克，美國證券管理委員會是否正在調查推特的「可疑申報資料」，他回文說：「好問題，他們為什麼不查呢？」

馬斯克宣稱，他是在推特矇騙下簽署收購合約。推特4日予以駁斥，指馬斯克所說「不合情理，且與事實相反」。

馬斯克放棄收購推特，先前已遭推特提告；他7月29日對推特提出反訴，使雙方的訴訟戰升溫。