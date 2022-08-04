特斯拉股東同意股票一拆三 馬斯克：未來要蓋12座工廠

特斯拉股東4日同意公司股票一拆三計畫。（路透）

美國電動車大廠特斯拉 （Tesla）股東4日表決通過股票 一股拆三股，以吸引更多散戶投資。執行長馬斯克同日宣布擴廠目標，表示公司最終將會建造10到12座工廠。

馬斯克在4日的特斯拉年度股東大會上說，今年將公告下一間工廠所選定的地點；他也沒有說明10到12座廠，有沒有把現有的工廠計算進去。

特斯拉股票一拆三之後，每股價 格將下降到300美元這個區間。特斯拉沒有緊接著就宣布拆股何時生效。這次拆股計畫是在3月28日以推特推文宣布。如今看來，由宣布到股東核准隔了四個多月其實是很好的。特斯拉股價現在已由5月末的低點，強力反彈近50%，表現遠勝於那斯達克100與標普500指數。

特斯拉股票4日正常時段交易收盤小漲0.4%，報925.9美元；盤後繼續維持小漲格局。

Roth Capital Partners分析師Graig Irwin說：「特斯拉核定拆股的時機無懈可擊。市場現在似乎正朝適當的方向進。」

特斯拉7月單月漲幅達32%，是去年10月以來的最佳單月表現。幫助股價上攻的利多包括：公司上季財報展現韌性、拜政府的氣候變遷法案等。拜登政府的氣候法案旨在以一列系的租稅優惠，促進使用乾淨能源。