開槍搶劫女神卡卡的愛犬 劫匪認罪判刑4年

美國樂壇天后女神卡卡。（美聯社）

美國樂壇天后女神卡卡 （Lady Gaga）的法國鬥牛犬去年遭到偷竊，三名男子遭控對卡卡的遛狗員犯下武裝搶劫罪，現年20歲的劫匪之一懷特3日對二級搶劫罪認罪，加州 法院判處他4年徒刑。

法新社報導，懷特（Jaylin Keyshawn White）承認2021年2月於好萊塢犯案，當時一群劫匪朝牽著三隻價值不斐法鬥的費雪（Ryan Fischer）開槍，導致他胸部受傷，而費雪於一個月後在社群網站 Instagram上表示肺部塌陷。

案發現場的監視器畫面顯示，一輛汽車停在費雪附近，兩人從車裡跳了出來，一名劫匪要求費雪「放棄」抵抗，接著雙方在搏鬥時傳出槍響，費雪之後倒在地上尖叫。

當時，兩名劫匪各抓起柯吉（Koji）和古斯塔夫（Gustav）兩隻狗，留下費雪在現場大聲呼救，而第3隻狗亞洲小姐（Miss Asia）則在劫匪離開後跑回遛狗員費雪身邊。

2021年4月，懷特與現年19歲的傑克森（James Howard Jackson）和現年28歲的威利（Lafayette Shon Whaley）一同被起訴。

司法部法警局（US Marshals Service）7月坦承，4月間因「書寫錯誤」導致遭控開槍的傑克森獲釋，還說傑克森攜帶武器，可能構成危險。法警局提供5000元線報賞金。

洛杉磯警方當時表示，不認為嫌犯是基於女神卡卡的高知名度而鎖定這些狗，而是因為法國鬥牛犬是熱門品種，在黑市賣價可高達好幾千美元。

女神卡卡為此懸賞50萬美元，獎勵協助找回她愛犬的民眾。她的法國鬥牛犬遭擄走，突顯了針對珍貴品種動物的盜竊事件有日益增長的趨勢。