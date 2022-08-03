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大烏龍 工人搞錯地址把他屋頂拆光 警：非犯罪事件

記者顏伶如／綜合報導
堪薩斯州一組工人因拿到錯誤地址，前往當地房地產仲介公司經理柯恩斯潘的民宅將其屋頂拆除。(截取自柯恩斯潘臉書)
堪薩斯州一組工人因拿到錯誤地址，前往當地房地產仲介公司經理柯恩斯潘的民宅將其屋頂拆除。(截取自柯恩斯潘臉書)

堪薩斯州歐弗蘭帕克警察局(Overland Park Police Department)證實，一組工人前往當地一所民宅將屋頂拆除，後來匆匆離去，屋主詫異之下報警，但警方調查研判，工人純粹只是搞錯地址，並非犯罪事件。屋主在臉書發文寫道，正與警方、保險公司以及屋頂維修商協調如何收拾善後。

住在歐弗蘭帕克的房地產仲介公司經理柯恩斯潘(Steve Kornspan)2日在臉書上傳照片指出，一組工人搭乘車頂放著梯的銀色小貨車來到家門口，把屋頂拆除之後離開。他指出：「警方、保險公司及我找來的屋頂維修商正在協調如何處理。如果有人知道歐弗蘭帕克北區昨天有人整修屋頂，請讓我知道。」

「堪薩斯城明星報」(Kansas City Star)報導，柯恩斯潘認為工人可能發現搞錯地址而匆匆離開。柯恩斯潘正透過臉書及社區社群平台Nextdoor，設法尋找社區當中2日早晨約好工人拆除屋頂的屋主。

歐弗蘭帕克警察局發言人證實，事發當天柯恩斯潘便已報案。

歐弗蘭帕克警察局警官賴西(John Lacy)表示，警方目前是以民事案件的性質處理。他說：「我們並沒有把這起事件視為犯罪案件，因為工人只是搞錯了。他們應該到另一處民宅拆除屋頂，結果跑錯地址。」

今年6月，愛達荷州一戶人家也遭遇類似狀況，屋主接受當地電視台訪問時形容：「簡直惡夢一場。這是我能想像的最糟糕狀況。」

住在愛達荷州斯皮里特湖市(Spirit Lake)的婦人潔西卡‧哈特維德特(Jessica Hotvedt)對地方電視台KXLY-TV表示，女兒6月1日放學回家時，看到有工人在拆屋頂，但工人並不是哈特維德特找來的，而是由於包商出錯，工頭收到的地址是錯的。

烏龍事件發生後，哈特維德特的房子連續20多天沒有屋頂，只用塑膠布暫時遮蓋。她說，搞錯地址的屋頂工程包商D.R. Roofing表示，公司的保險公司會賠償損失，但她索賠時卻被打了回票。

她表示，屋頂被拆除之後，當地曾經出現暴風雨，雖有塑膠布但屋裡仍然滲水嚴重，地板、地毯、牆壁都濕透，孩子房間也因為潮濕而散發霉味，必須住進另一個房間。

哈特維德特說，索賠時收到包商保險公司回函告知，房子在沒有屋頂情況下出現的財務損失，並不符合賠償規定。哈特維德特請來其他包商為金屬材質屋頂重建估價，費用約要7萬元。

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