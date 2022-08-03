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酒駕被捕事件 波洛西丈夫向法院辯稱無罪

記者顏伶如／綜合報導
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的夫婿保羅·波洛西(Paul Pelosi)。圖為保羅·波洛西陪伴波洛西到國會開新聞發布會。(美聯社)
眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的夫婿保羅·波洛西(Paul Pelosi)。圖為保羅·波洛西陪伴波洛西到國會開新聞發布會。(美聯社)

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的夫婿保羅·波洛西(Paul Pelosi)今年3月底涉嫌酒後開車，駕駛2021年份保時捷(Porsche)轎車時在加州29號公路撞上一輛吉普車(Jeep)，導致車輛嚴重毀損。車禍發生時，保羅·波洛西因為酒測值達0.08%而遭逮捕，面對兩項酒駕輕罪罪名起訴。加州納帕郡(Napa County)法院3日上午開庭，保羅‧波洛西並未出席，僅透過辯護律師畢凡斯(Amanda Bevins)提出無罪抗辯。

根據當地警方紀錄，今年3月28日晚間10時17分左右，保羅‧波洛西駕駛的保時捷轎車與一輛2014年份吉普車在加州29號公路發生重大車禍，員警獲報趕抵現場時，在嚴重毀損的保時捷駕駛座找到保羅‧波洛西。保羅‧波洛西面臨兩項酒駕輕罪罪名起訴，被捕之後以5000元交保。

涉嫌酒後開車發生車禍，保羅·波洛西(Paul Pelosi)在加州納帕郡(Nap...
涉嫌酒後開車發生車禍，保羅·波洛西(Paul Pelosi)在加州納帕郡(Napa County)被捕。(美聯社)

福斯新聞網(Fox News)報導，保羅‧波洛西並未出席3日上午過堂，下次開庭日期為8月23日。

對於丈夫涉嫌酒駕，波洛西辦公室先前對媒體表示，並不會針對這起事件發表評論，事發當時波洛西並不在加州。

日前媒體報導傳出，眾議院即將表決一項可能衝擊產業的法案之前，保羅‧波洛西提前一步將價值數百萬元的繪圖晶片設計巨頭輝達(Nvidia)持股脫手賣出。

媒體報導指出，根據案件紀錄，發生車禍當晚，保羅‧波洛西除了把駕照交給員警，還同時遞上一張「11-99基金會」(11-99 Foundation)名片。「11-99基金會」是為加州高速公路巡警(California Highway Patrol)設立的慈善機構，除了支持警察之外，也為警察子女提供獎學金。員警發現保羅‧波洛西神智不清，雙眼泛紅，無法站穩，說話不清楚，口氣中散發濃厚酒味，似乎有酒精中毒跡象。

吉普車駕駛人在法院紀錄中僅以暱稱「無名氏約翰」(John Doe)取代真實姓名。車禍發生時，保羅‧波洛西與「無名氏約翰」都對警方表示不需要就醫，但「無名氏約翰」今年6月2日對納帕郡檢察官指出，右肩、頸部以及右臂上方在車禍隔天便開始疼痛，還有頭疼問題，手臂變得無法提舉物品。

波洛西 加州 車禍

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