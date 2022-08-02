保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

堪薩斯州選民2日公投反對移除州憲法中的墮胎權。圖為投票所外一面支持墮胎權標語牌。(路透)

美聯社報導，堪薩斯州 選民2日公投 反對移除州憲法中的墮胎 權；紐約時報指出，墮胎權在全美數一數二保守的堪薩斯州獲得大勝，令人震驚，紐時數據發現，堪州墮胎權獲堪薩斯市(Kansas City)郊區溫和派選民和部分保守區選民的大鼎支持。

根據紐時83%的公投開票結果，60.7%堪州民眾反對移除州憲法中對墮胎權的保護，39.3%的民眾表示贊成。

紐時指出，聯邦最高法院推翻保護全美墮胎權的判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)後，全美首場打擊墮胎權的公投遭逢挫敗，反映出人民對聯邦最高法院墮胎權裁決的最具體政治反彈。

堪州支持和反對墮胎權的團體均投入數百萬元，搶在在公投前逐戶宣傳，最後懸殊的公投結果令人詫異。堪州選民向來保守，但公投前民調顯示結果相近，墮胎輿論出現些許歧見。

墮胎權正反方團體均密切關注這場公投，而且這場公投別具意義，因為堪州比鄰其他禁止或幾乎全面墮胎州；早在聯邦最高法院判決前，堪州已有近半墮胎手術源自他州居民。

許多支持墮胎權的堪州居民表示，他們擔心萬一通過州憲法的墮胎權修正案，共和黨州議員恐在數月內通過完全或近乎全面禁止墮胎的法令。

目前堪州可合法終止妊娠的上限為22周。