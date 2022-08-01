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期中選舉倒數100天 民調看好共和黨拿下眾院多數席次

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期中選舉倒數100天 民調看好共和黨拿下眾院多數席次

記者顏伶如／綜合報導
期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好可望拿下眾議院多數席次。美聯社
期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好可望拿下眾議院多數席次。美聯社

期中選舉進入倒數100天最後階段，多項最新民調顯示，共和黨被看好可望拿下眾議院多數席次。參議院選情方面，部份民調結果顯示，共和黨有機會成為參院多數黨，但其他民調則指出，民主黨能夠保住僅有些微差距的參院多數席次。

2018年，民主黨在前總統川普任內贏得眾院多數席次，2020年大選加上2021年1月兩席喬州聯邦參議員補選結果，民主黨則拿下參院多數黨。不過，民主黨在國會只擁有些微差距的多數席次，一旦出現跑票，法案表決便面臨卡關。

拜登總統施政滿意度持續走低，政治觀察家對於今年期中選舉的民主黨選情普遍看壞。哥倫比亞廣播公司(CBS)31日公布「2022決戰州選情追蹤」(2022 Battleground Tracker)報告顯示，今年期中選舉結果共和黨眾議院席次可望增加，來到230席，民主黨席次則可能縮水剩下205席。

目前民主黨在眾議院擁有220席，共和黨則有211席，另有4席則因聯邦眾議員今年當中請辭或過世而空缺，包括民主黨籍紐約州眾議員戴加多(Antonio Delgado)已於5月25日請辭，共和黨籍紐約州聯邦眾議員芮德(Tom Reed)5月10日請辭，共和黨籍阿拉斯加州聯邦眾議員揚格(Don Young)今年3月過世，共和黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員哈葛杜恩(Jim Hagedorn)今年2月過世。

民調網站FiveThirtyEight選情預測指出，共和黨今年期中選舉贏得眾院多數席次的勝算為83%，民主黨勝算只有17%。預測報告指出，目前選情緊繃的選區，即使民主黨候選人最後都勝出，加上保住原本民主黨票倉的選區，民主黨還是湊不到足以成為多數黨的席次。

參議院方面，FiveThirtyEight選情預測指出，民主黨有機會保住參院多數黨，甚至增加席次；根據估計，民主黨在今年期中選舉贏得參院多數黨的機會為56%，共和黨成為參院多數黨的勝算則有44%。

FiveThirtyEight在報告中分析，參議員選舉競爭激烈，但在幾個關鍵選區，共和黨推派的候選人實力偏弱，贏得期中選舉的機會並不高，進而影響共和黨的參院席次。

民主黨 共和黨 參院

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