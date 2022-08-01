民主黨推簡化能源基建許可流程 成氣候法案辯論關鍵

民主黨參議員推動簡化能源基建許可流程，以便加速風力與太陽能發展。(路透)

一項目標簡化能源基礎建設項目許可流程的計畫，正成為聯邦參院 民主黨稅務與氣候法案的論辯關鍵，這項計畫可能加快風力與太陽能、石油與天然氣 管道的開發。

華爾街日報報導，參院多數黨領袖舒默和民主黨參議員曼欽 表示，這項簡化許可措施將被納入上周所公布、規模達3690億元的氣候與稅務協議的配套法案中。

消息人士說，草案內容將把依據前朝川普政府行政命令的「一個聯邦決定」概念編入法律，該行政命令目標是避免能源、交通和其他基礎建設的開發商必須連續從多個聯邦機構尋求冗長的核准程序。

草案顯示，將授權總統指定25項「具策略國家重要項的能源計畫進行優先的聯邦審查」，其中至少五項計畫是針對化石燃料、六項針對非化石燃料或「乾淨能源設備」，以及四項是針對開採關鍵礦物的項目。

曼欽和其他支持者稱讚這項計畫對天然氣生產商而言是一大突破。這些天然氣業者多年來面臨許多天然氣管道瓶頸阻礙。

一些環保主義人士也希望對能源基礎建設的許可發放進行改革，理由是如果不改變許可核准流程，就無法盡快推動乾淨能源建設計畫。

然而，這項許可改革計畫也面臨來自產業和環保人士的懷疑，他們質疑相關調整的效果如何，以及是否能在國會過關。曼欽曾說，大幅修訂的行動應該要把對政府對許可發放的審查時間限制在兩年內，但沒有提供更多細節。

氣候倡議人士及在政府機構中的盟友也反對將油氣管道做為他們計畫的核心部分，一些人現在質疑這項在國會的許可協議是否為化石燃料過度擴張打開大門。