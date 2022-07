佛州奧蘭多傳槍響 市中心濫射釀7傷 槍手仍在逃

佛州奧蘭多7月31日凌晨發生槍擊 事件,一名槍手在市中心掏出手槍向人群開火,網上流傳影片顯示至少開了十槍;此事件造成七人受傷,而槍手身分不明,目前依然在逃。

網路流傳的影片顯示,在凌晨時分依然熱鬧的奧蘭多市中心,戶外的大道上突然傳出至少十聲槍響,許多人驚慌失措而奔逃,不久之後,畫面顯示數人中槍倒臥街頭,多名警察 在附近戒備。

奧蘭多警察局長史密斯(Eric Smith)表示,此「大規模槍擊事件」發生於31日凌晨2時22分左右,地點在酒吧「華爾街 廣場」(Wall Street Plaza)處的奧蘭治大道(Orange Avenue)上。

.@OrlandoPDChief briefing media regarding a shooting in downtown. 7 victims in total, all expected to survive. (Originally reported 6).Shooter has not been identified at this time. We are asking the public if they were there or have any info call OPD: 911 or @CrimelineFL **8477. pic.twitter.com/rPKvgQGmVH