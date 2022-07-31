Google Doodle紀念「法式滾球」 首頁推出小遊戲

Google 31日在首頁推出一款法式滾球互動式遊戲，玩家可以線上和朋友網友同樂體驗。（取自Google網頁）

Google 今天在首頁推出一款「紀念滾球發明」互動式遊戲，玩家化身紫色、綠色的橄欖，在法式滾球賽場上和網友、朋友一較高下。

根據Google介紹網頁，法式滾球是法國民眾下午首選休閒娛樂，早在古希臘時期人們就已開始玩投擲扁石塊的遊戲，經過改良後，由古羅馬士兵、水手將遊戲傳至法國。

現今廣受歡迎的法式滾球（Pétanque）起源於1907年的普羅旺斯，當時一間咖啡 廳老闆為讓罹患風濕不便跑步的玩家也能同樂，修改了遊戲規則，隨著遊戲時間縮短、增加定點拋擲規則，遊戲迅速在法國流行起來。

Google塗鴉牆推出的法式滾球小遊戲操作非常簡單，只要利用滑鼠丟擲手中的金屬球，讓自己的球比對手更接近紅色的目標球即可。一場比賽中，玩家輪流投擲3球，最後計分；真實比賽則是由最先取得13分的隊伍獲勝。

雖然玩法簡單，Google也提醒，玩家可以利用多種策略來獲勝，例如「射擊」是經常被使用的策略，玩家可以瞄準對手的金屬球，試圖讓對方的球遠離目標。

玩家可以選擇和網友隨機配對或邀請好友參賽，過程中還可點按表情符號互動，若是對自己的球技沒自信，也可以單獨練習，透過無限次投擲訓練手感，每場比賽可選擇單人、雙人模式。