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就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

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就怕經濟衰退 民眾靠這5招度過景氣寒冬

編譯洪毅／綜合29日電
經濟前景不確定，許多消費者精打細算，在比較之後再購買。(美聯社)
經濟前景不確定，許多消費者精打細算，在比較之後再購買。(美聯社)

美國國內生產總值(GDP)連兩季度收縮，敲響經濟衰退警報；美聯社(AP)報導，若經濟真的進入衰退，收入前景將充滿不確定性，既然「開源」已難控制，則「節流」亦能保障財務狀況，度過景氣寒冬。

1.記帳

若覺得有必要削減不必要的開支，理財學者建議可從「記帳」開始，讓自己的支出額度、目的等一覽無遺，掌握可能的額外支出，避免不必要、或是衝動下的消費。

2.管控債務

其次是「管控債務」，理財學者建議，可將既有的貸款合而為一，方便管控；事實上，學者認為，最理想的做法是當下或盡速就將貸款、債務清償完畢。

鑒於當前通膨及利率上升的大環境，處理貸款時應盡可能選擇「固定利率」方案，也不應在這時候增加新的債務，例如購車，避免在收入難有保障時，債務還不斷累積；此外，若有採購如吸塵器等耐久財之必要時，應盡速添購，避免價格上揚。 

3.貨比三家

「改變消費習慣」，長久下來也能節省一大筆錢，例如善用如Goodwill等二手商店或跳蚤市場等撿便宜，在網路上則有Craigslist，甚至當鋪也是一個選擇。

理財學者還建議，大宗採購取代購買零星散貨通常更划算；而在經濟前景充滿不確定性時，迴避高價品牌、轉向普通品牌，或是勤於貨比三家，善用部分賣場「買貴退差價」機制等。

4.儲蓄

在儲蓄上，額度應以能夠安穩度過三至六個月為宜；理財學者還說，銀行亦可貨比三家，尋找最符合自身需求的利息或收費，也不應再拘泥於傳統銀行，例如網路銀行的利息普遍更高。

5.救助資源

民間、企業、政府都有大量資源可提供協助救助，可善用之，若不清楚自己是否符合任何州或聯邦政府的社福資格，可直接致電「211」尋求協助；若真的陷入財務危機，幾乎全國各地都有類似食物銀行，或是協助安身立命的組織，避免陷入飢寒交迫之境。

此外，不論是免費課程還是網路服務，不論是管控支出還是債務，甚至社區串連的物資交換或建立跳蚤市場；只要勤於發掘，幾乎所有方面，都有來自民間、企業、政府的資源可以提供協助。

貸款 儲蓄 利率

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