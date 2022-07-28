印州男囚賄賂獄警奪鑰匙 騷擾強暴28女囚 警方：疑編造

印第安納州 一所監獄 爆發男囚賄賂獄警，取得女監鑰匙，趁夜蒙面闖入性侵 女囚並施暴案，28名受害人分兩批興訟，控告警長及監獄管理人；但警方則稱女囚說法有矛盾之處，似「有系統地」編造當夜情形，以獲得民事賠償。

八名原告25日向印第安納州南區聯邦法院提出告訴，稱去年10月她們在傑佛遜維爾(Jeffersonville)的克拉克郡監獄(Clark County Jail)經歷了「恐怖之夜」；另有20名女囚6月同樣把郡警局長諾爾(Jamey Noel)、前監獄管理人羅益(David Lowe)等人列為被告，要他們為去年10月23日晚上到天亮那段恐怖經歷負責。這20名原告中，至少兩人被強暴。

訴狀指出，羅益把關女性囚犯名為「Pod 4」的禁區鑰匙交給兩名男囚，換取1000元。這兩名男囚加上其他幾名男囚得以進入女囚區，對28名原告等女囚連續好幾個小時「攻擊、騷擾、威脅、威嚇、強暴，造成重大的肢體及精神傷害」。

訴狀說，監獄官員握有整個過程的現場錄影及錄音檔，男性嫌犯臉部遮掩，因此無法辨認，但威脅受害人，不准按緊急鈴求救；過程中，許多女囚甚至躲到毯子下或浴室以及其他黑暗角落。

訴狀寫道，「最不可思議的是，儘管監獄多處都看得到監視錄影器錄下的鏡頭，看著男囚進入女囚區，且多名男囚涉案、好幾十名女囚在很長一段時間遭暴行，整個晚上卻沒有獄卒出面救助原告及其他受害人。」

警長律師魏爾德(Larry Wilder)27日說整個事件是「單一個混蛋監獄官員不可預見的犯罪行為導致」，10月24日早上一名受害女囚的律師通知獄方後，監獄主管得知此事，羅益在24小時內就被開除，40小時內被逮捕。

羅益被控幫助犯罪(促成或造成脫逃)等兩項重罪，加上違法讓囚犯通行無阻輕罪，將於11月受審。

警方說，調查發現，受害人供詞與她們民事訴訟訴狀所稱，有互相矛盾之處，甚至「有系統地」編造當夜故事主軸，以便獲得民事賠償。

八名受害人的代表律師瓦格納(Stephen Wagner)說，她們曾受到威脅，一直都「惶恐不安」，而獄方絲毫不表同情，「一開始會不敢講實話，不難理解」。