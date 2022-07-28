買電車可抵稅、裝熱泵可退款…民主黨推3690億氣候法案

參院民主黨人希望通過應對氣候變遷的法案，使美國在2030年前，將溫室氣體排放量減少到比2005年水平低40%。圖為阿拉巴馬州的煤電廠正在排放廢氣。(Getty Images)

聯邦參院民主黨 人27日晚出人意料地達成價值3690億元氣候及稅收包裹法案，並希望最快下周在參院通過；這將是美國為阻止地球發生災難性過熱所採取的最具雄心的行動計畫。

本月中旬，民主黨籍的西維吉尼亞州 聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin III)以通膨為由，堅不支持民主黨經濟包裹法案，令氣候法案破局，曾遭環保主義者和黨內同僚辱罵；但曼欽27日晚宣布支持這項法案，讓民主黨達成的協議幾可立即重設美國應對全球氣候變化所扮演的角色，不但讓過去一年來參與氣候立法談判的許多人士大感驚訝，也讓活動人士重燃希望。

參院多數黨領袖、民主黨籍參議員舒默(Chuck Schumer)宣布與曼欽達成協議時說：「在很多層面上，這項立法將是國會歷來通過的最大規模應對氣候變遷法案。」拜登總統則指出，「這是美國人民一直在等待的行動」，他讚揚法案「未來能源安全作出投資」。

法案旨在未來十年內使用數十億元稅收優惠，增加風能、太陽能、地熱、電池和其他清潔能源產業，藉以應對全球暖化。企業將獲財政獎勵，以保持核電廠開放或收集工業設施碳排放並將其埋入地下。收入低於一定水平的購車者購買全新電動汽車，將獲7500元稅收抵免，買二手電動車可獲4000元稅收抵免。國人安裝熱泵讓房屋更加節能，可獲部分退款回扣。

參院民主黨人估計該法案將使美國在2030年前，將溫室氣體排放量減少到比2005年水平低40%。但拜登去年提出的願景是希望在2030年前，至少將美國排放量從2005年水平減少50%。儘管兩者之間差距不小，但麻州民主黨參議員馬基(Edward J. Markey)表示，這項立法將恢復美國的國際談判信譽。

外交官和氣候專家希望該協議能重振國際社會應對全球暖化的努力。近幾個月來，隨著俄烏戰爭和油價飆升，許多國家更加專注於支撐石化燃料供應。各國領袖目前已訂11月在埃及會面，討論努力加緊腳步因應。

與此同時，參院共和黨人一致反對這項立法。該法案為化石燃料提供部分支持；一般認為，為贏得曼欽支持，作此讓步是必要的。曼欽的家鄉西維吉尼亞州盛產煤炭和天然氣。

能源專家表示，該法案最直接影響將是促進美國風力渦輪機、太陽能電池板和電動汽車生產增長。代表風能、太陽能及電池製造商的美國清潔能源協會執行長席可(Heather Zichal)說：「整個清潔能源行業都鬆了一口氣。」