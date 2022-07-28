兆彩獎金11億 贏頭獎就好命？多名得主破產背債…

最新一期的兆彩彩券開獎後，仍無人中頭獎，使累積彩金達11億元；一旦幸運中獎，如何規劃這筆意外之財當重要。(美聯社)

累積獎金已達11億元的兆彩彩券(Mega Millions)29日晚間開獎後，很可能出現超級幸運者，一躍而成億萬富豪；然而，比贏得獎金更重要的是如何規劃這筆意外之財，美國樂透頭獎史上贏得獎金卻又散盡家財的悲劇數不勝數。

位於加州 的「太平洋財務顧問公司」總裁帕利亞里尼(Robert Pagliarini)說：「很多人贏得獎金後第一反應是很開心，隨後便可能因擔心不知道怎麼使用這筆錢而緊張；雖然確實有很多中獎人會拿獎金來還債、買房等正常用途，但也有不少在贏得頭彩幾年後不只把彩金揮霍殆盡甚至背債的例子，因此找專業的人做好財務規劃很重要。」

富比世雜誌(Forbes)報導，新澤西州 一位幸運婦女愛芙琳‧亞當斯 (Evelyn Adams)曾在1985年及1986年兩度贏得頭彩，總獎金達540萬元，但最終因沉迷於該州賭城大西洋城的各大賭場，投資房地產又失利，最終所有獎金在2012年耗費殆盡。

亞當斯儘管散盡家財，但至少沒有背上債務，比她更慘的是1988年在賓州贏得頭彩1620萬元的波斯特(William Post)；當年他贏得頭獎的消息曝光後引起弟弟的覬覦，買凶殺人奪產，雖然弟弟計畫失敗被捕入獄，但曾經血濃於水的兄弟情不可能再恢復；緊接著一名早跟他分手的前女友又提起訴訟，聲稱自己也應分得一部分獎金，最終到2006年波斯特過世時，不僅1620萬元獎金一文不剩，還倒揹了100萬元的債務。

上面這兩個例子都還算是「可憐」，但2015年喬治亞州刮刮樂頭獎得主穆希克(Ronnie Music)的故事，就是「可悲」了；穆希克在贏得300萬元的獎金後，居然利用這筆獎金做起毒品勾當，不只購買甚至參與分銷冰毒(methamphetamine)，最終被判處21年監禁。