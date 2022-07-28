CNN：眾院國會暴動調查委員會已約談米努勤

前財政部長米努勤(中)。(美聯社資料照)

有線電視新聞網(CNN)28日報導，消息人士指出，前財政部長米努勤 (Steven Mnuchin)已經接受眾院 國會暴動調查委員會約談；調查委員會希望透過前任川普 內閣官員證詞，釐清2021年1月6日國會暴亂事件發生後，政府官員之間是否曾經私下討論援引美國憲法第25修正案(25th Amendment)，宣告川普由於身心狀況不佳無法視事，讓川普在任期結束前提早下台。

知情人士指出，眾院調查委員會目前正在接洽訪談前任國家情報總監(Director of National Intelligence)雷克里夫(John Ratcliffe)，由於雷克里夫曾經掌理機密事務，某些技術問題必須事先克服。

報導指出，眾院調查委員會最快在本周之內便將約談前任國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。前白宮代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)排定接受約談的時間也在28日。

根據媒體報導，國會暴動後，米努勤曾與龐培歐在內等其他川普內閣官員曾經討論援引憲法第25修正案讓川普下台。

美國廣播公司(ABC)報導，消息人士說，米努勤最近剛接受眾院調查委員會逐字書面紀錄的約談(transcribed interview)。

報導指出，眾院調查委員會已經與前任國土安全部代理部長沃爾夫(Chad Wolf)接洽，要求接受約談。川普企圖要求聯邦政府機關查扣各州投票機的手段，沃爾夫可望協助調查委員會進一步掌握細節。

美國廣播公司分析，眾院調查委員會持續約談米努勤等川普政府前任官員，證明調查委員會系列公聽會雖然結束，但搜集更多證據的調查工作卻未畫下句點，約談目標則轉向川普政府內閣高官。

報導指出，調查人員除了希望了解內閣成員如何討論援引憲法第25修正案讓川普下台的構想，還想知道內閣成員在國會暴動事件後對川普決策的看法，包括川普其他元首的談話內容。

前任白宮助理哈欽森(Cassidy Hutchinson)先前對委員會作證時說，2020年大選結束之後，對於當時川普政府的所作所為，「雷克里夫根本不想涉入其中」。

哈欽森在證詞中說，雷克里夫認為，從美國民主角度來看，國會暴動事件恐將引發危險後果，例如為日後選舉提供負面示範。哈欽森指出，當時雷克里夫希望川普陣營應該承認敗選才對。