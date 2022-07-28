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最新研究：候選人想爭取亞裔選民支持 必須抓對議題

記者顏伶如／綜合報導

期中選舉逐漸接近，最新調查發現，亞太裔選民與政黨之間的關係其實頗為複雜，候選人若想爭取亞裔選民支持，必須精準掌握亞裔社區關切議題；雖然絕大多數亞裔民眾關注仇恨犯罪、平權措施(affirmative action)，但健保、就業卻是亞裔民眾列為第一優先的關注問題。

本周公布的「亞裔美國人選民調查」(Asian American Voter Survey)，內容探討亞裔選民在今年期中選舉最關注的議題為何。研究結果發現，仇恨犯罪、教育等問題受到大多數亞裔民眾注意，但健保、經濟以及環保問題等，也被某些亞裔民眾視為優先要項。

國家廣播公司(NBC)報導，主持這項研究的政策與人口學研究機構AAPI Data共同主任黃潔儀(Janelle Wong)指出，各個政黨以往很少針對上述議題爭取亞裔選民支持，因此從動員亞裔選民的角度來看，仍有很大的爭取機會。

黃潔儀分析，絕大多數與亞裔美國人有關的政治議題，多半圍繞著仇恨犯罪與平權措施，包括候選人在內的許多民眾，把亞裔看成單面向或雙面向的群體，「他們不曾思考這些複雜問題，也沒想過要如何透過議題擴大爭取亞裔民眾支持」。

這項研究是AAPI Data與非營利組織「亞太裔投票聯盟」(APIAVote)、「亞美公義促進會」(Asian Americans Advancing Justice，AAAJ)聯合舉行，研究人員對1610名亞裔登記選民完成訪查，受訪對象來自六大亞裔族裔、使用四種亞洲語言。

調查結果與歷年調查結果頗為吻合，受訪者政治立場較為傾向左派，54%受訪者說今年聯邦參議員、聯邦眾議員選舉時，會投票給民主黨籍候選人。

統計結果顯示，對於今年期中選舉的投票考量，認為健保是「極為重要」或「非常重要」議題的受訪者共有88%，認為就業與經濟是「極為重要」或「非常重要」的受訪者共有86%，認為仇恨犯罪「極為重要」或「非常重要」的受訪者有85%。槍枝管制、環境保護的排名也在前段。

黃潔儀指出，調查結果反映了亞裔社區有著固定趨勢，民眾在乎健保與經濟的程度，差不多等同於他們對犯罪的關注。

她說，各政黨對於亞裔選民的接觸或了解，實際上仍然非常有限。調查結果顯示，三分之二受訪者說今年期中選舉有投票打算，但其中絕大多數表示，從來不曾被任何政黨接觸過。

亞裔 期中選舉 健保

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