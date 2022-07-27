我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一如預期 Fed再度升息3碼

一洲焦點／波洛西訪台前的拜習通話、聯準會升息3碼

避免助長仇亞情結 亞洲大黃蜂改名北部大黃蜂

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓州農業廳展示死亡和保存完好的亞洲大黃蜂。（美聯社）
華盛頓州農業廳展示死亡和保存完好的亞洲大黃蜂。（美聯社）

全美昆蟲學學術研究團體「美國昆蟲學會」(Entomological Society of America，ESA)本周稍早宣布，為避免助長種族歧視及仇恨亞裔社群情結，「亞洲大黃蜂」(Asian giant hornet)將改名為「北部大黃蜂」(northern giant hornet)。

華盛頓州農業廳(Washington State Department of Agriculture，WSDA)昆蟲學家魯尼(Chris Looney)在更名提案中指出，又稱「殺人大黃蜂」的「亞洲大黃蜂」，名稱裡的「亞洲」一詞原本具有地理精準意涵，沒有任何輕蔑貶抑之意，但「亞洲大黃蜂」的稱呼仍可能造成社會大眾在無意間助長仇亞情結，因為這種大黃蜂的出現經常讓人害怕。

「美國昆蟲學會」2021年頒布新規，某些昆蟲名稱的地理用詞若對特定種族、族裔可能造成影射，導致民眾出現恐懼，應該改用可以受到廣泛接受的新名稱。

魯尼在更名提案中寫道：「以我親身經驗來說，就曾多次聽到類似『又一個來自中國的討厭東西』的論述，但實際上北美地區出現的大黃蜂，很可能源於日本或韓國。」

「美國昆蟲學會」主席潔西卡‧韋爾(Jessica Ware)在新聞稿中表示，通用名稱是昆蟲學家用來與社會大眾溝通的重要工具，說明昆蟲及昆蟲科學。

她新聞稿中指出，「北部大黃蜂」的名稱不但具備科學精準，也有簡單易懂的好處，「這個名稱避免製造恐懼或歧視」。

韋爾表示：「我不希望我的亞太裔同事、朋友及家人因為入侵物種或昆蟲而被冠上負面聯結，害他們因此受到不好的對待。」

2021年8月，華盛頓州發現大型蜂巢，內有大約1500隻殺人大黃蜂。華州農業廳人員獲報後已將蜂巢移除。

種族歧視 華盛頓州 社群

上一則

矽谷主管邀請表演卻賴帳 亞裔特技劇團面臨關門

延伸閱讀

3年2550萬 勇士續約奪冠中鋒魯尼

3年2550萬 勇士續約奪冠中鋒魯尼

NBA／總算留住一人 勇士3年2550萬續約魯尼

NBA／總算留住一人 勇士3年2550萬續約魯尼
NBA／勇士面臨自由球員續約難題 總管：希望簽回所有人

NBA／勇士面臨自由球員續約難題 總管：希望簽回所有人
第五冠？勇士明年再下一城

第五冠？勇士明年再下一城

熱門新聞

Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
歹徒當眾上台從牧師身上搶走首飾。（取材自影片）

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

2022-07-25 20:48
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51

超人氣

更多 >
社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高

社安金明年4變革 可望每月多拿180元 完全退休年齡調高
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元

35歲就退休 他當上班族14年 靠這十大原則存100萬美元
南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍

南加華醫護妻 持槍未上膛 抗匪中3槍
卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平