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兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

記者張心、顏潔恩／紐約報導
兆彩頭獎至27日已累積衝破10億元大關。(美聯社)
兆彩頭獎至27日已累積衝破10億元大關。(美聯社)

超過100天、連續29期落空的兆彩(Mega Millions)頭獎，至27日已衝破10億元大關；在26日晚開獎中，雖無人命中頭獎，紐約州兩名及新澤西州四名喜中100萬元二等獎，成為新晉百萬富翁。

在26日晚的開獎中，中獎號碼分別為29、63、66、7、60，Mega Ball為15。在沒有人匹配得獎號碼後，兆彩頭獎再度落空，獎金已經飆升至10億2000萬。

根據兆彩公司，雖然沒人領走當晚頭獎，但共有九人猜對五個號碼，各獲二等獎百萬元獎金，包括來自紐約州兩人、新澤西州兩人、佛州、俄亥俄州兩人、伊利诺伊州各一人；其中俄亥俄州的一人買彩券時又買了「加倍券」(Megaplier)，獎金上翻到300萬元。

紐約州的兩張一百萬彩票，分別出現在紐約市史泰登島海軍港(Mariners Harbor)森林大道(Forest Avenue)的蜂蜜便利店(Honey Bee Convenient Store)，以及紐約上州的薩拉托加泉鎮(Saratoga Springs)柯林斯(Corinth)的坎波蘭農場販售點(Cumberland Farms)。

新澤西的兩張一百萬彩票，分別於特納夫萊(Tenafly)村莊路(County Road)的7-ELEVEN便利店和歡樂點(Point Pleasant)瑞啟蒙大道(Richmond Ave)的Circle K便利店賣出。

史泰登島蜂蜜便利店經理表示，自己也有買當晚彩票但沒有中獎，這名中百萬大獎的幸運兒肯定是該店的顧客，但至今沒人現身，他也不知道對方的身分。

該店被當地人喻為幸運商店，經常賣出各類得獎彩票，每年至少出售500萬元的得獎彩券，過去幾年至少四人光顧後一夕之間成為百萬富翁，其中包括2005年中了300萬元彩券的當地人；顧客表示，「這間店總有一種說不出的感覺，反正經常都有人贏獎」，預計29日(周五)開獎前會再次吸引更多人衝刺購買，碰碰運氣。

本周五(29日)的開獎，將成為美國歷史上的第四大頭獎，僅次於2021年1月時的10億5000萬元。迄今為止，兆彩歷史上的頭獎紀錄為15億3700萬元，也是世界上有史以來單張彩票的最高獎金，2018年10月被來自南卡羅來納州(South Carolina)的得主中獎。

樂透的頭獎最高金額紀錄則為2016年1月，「勁球」(Powerball)開出的15億8600萬元。

新澤西州 紐約州 紐約上州

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