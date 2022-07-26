通膨有感 近4成美國人無法再存錢 入不敷出者暴增

通貨膨脹攀升，民眾越來越有感，負債的比率也明顯增加。（Getty Images）

近40年來僅見的超高通貨膨脹率持續重創美國，入不敷出的家庭愈來愈多，國人踉蹌跟上變局，負債加深；人口普查 局調查發現，約1億5000萬家庭七天內至少「有一點」難以支應家庭開支；與家庭財務健康狀況有關的市場調查則顯示，近40%消費者無法再存錢，19%被迫降低儲蓄 率；國人對自身財務狀況總體滿意度處於12個月以來最低點。

人口普查局6月29日至7月11日的調查顯示，在支付家庭開支方面，逾4300萬美國家庭「非常困難」，逾4800萬家庭「有些(somewhat)困難」，另有5800萬戶家庭「有一點(a little)困難」。

普查局近兩年前開始向全國家庭提出支付日常生活開支的問題，去年此時答覆「非常困難」和「有些困難」的家庭約6000萬戶；最近調查答覆「非常困難」和「有困難」的驟升至9000萬戶。針對普查局最新調查結果，德州參議員克魯茲(Ted Cruz)26日推文表示：「拜登失敗了！」

與此同時，最近幾項研究調查均顯示，國人為緊急情況或長期財務目標準備的餘錢更少了。

美國消費者信用諮詢公司(American Consumer Credit Counseling)針對家庭財務健康和準備情況分析，近40%消費者無法再存錢，約19%表示不得不降低儲蓄率。截至2022年第二季度，48%消費者表示基本必須品成本上漲影響其家庭生活方式，比第一季度的39%大幅上升。

美國消費者信用諮詢公司總裁兼執行長阿馬丁(Allen Amadin)聲明指出：「疫情、海外戰爭和其他世界事件，對美國家庭財務產生了空前影響。消費者在很短時間內經歷了許多不同的財務階段，迫使他們根據挑戰多次調整。」

房屋貸款 網站LendingTree的研究發現，為維持生計，43%國人預計在未來半年內增加債務，尤其是年輕人和有小孩的父母；大多數人將依靠信用卡債務來彌補生活所需和實際負擔能力之間的差距。連同汽車貸款、學貸和房貸在內的借貸增加，家庭債務總額於年初達到創紀錄的15兆8400億元。

「債務既可以是信心指標，也可以是掙扎指標，」LendingTree首席信用分析師舒爾茨(Matt Schulz)說：「有些人欠債是因為對自己財務狀況感覺良好，不太擔心付點利息來獲得自己想要或需要的東西；但也有很多其他人是因為沒錢不得不舉債。毫無疑問，現在這兩種情況都在發生。」

認為自己過去這一年「財務狀況良好」的銀行客戶數量銳減，顯示通貨膨脹開始影響大多數人的經濟福祉。市場調查公司J.D. Power數據則顯示，國人對自身財務狀況總體滿意度目前處於12個月以來最低點，將自己歸類為財務狀況不健康的人高達64%。

整體財務狀況滿意度下降，主要是因借貸增加、儲蓄減少，包括應急資金和保險在內的安全網減少，以及對自己信譽的影響。