我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習48小時內通話 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

熱浪頻繁 白宮推Heat.gov網站 統合資訊保護民眾

編譯柯立偉／綜合26日電
由於熱浪日漸頻繁，白宮推出新網站Heat.gov，提供有關熱浪的統合資訊以保護民眾。(美聯社)
由於熱浪日漸頻繁，白宮推出新網站Heat.gov，提供有關熱浪的統合資訊以保護民眾。(美聯社)

隨著氣候變遷愈趨極端，入夏後各地熱浪已對不少民眾生命財產安全構成威脅，因此白宮推出全新的「熱浪網站Heat.gov」，提供關於熱浪預測的各項相關數據、了解熱浪可能對人體造成的風險，並協助各地官員及民眾及早在熱浪來襲前做好準備。

據Heat.gov數據，全美目前超過3800萬人居住在熱浪警示區。

氣候問題顧問吉娜‧麥卡錫(Gina McCarthy)指出，「Heat.gov」是國家氣候變工工作小組(National Climate Task Force)應對氣候變遷及極端氣候的其中一項重要政策；她說：「拜登總統指示我們創立了這個網站應對籠罩全國的熱浪；熱浪是一個無聲的殺手，特別是對最脆弱的一群人而言，帶來的傷害比其他任何一種天氣型態都要嚴重，因此Heat.gov將積極採取行動減少高溫對民眾的影響。」

同時，Heat.gov除了提供熱浪預報及警示外，也與各個行政單位跨部會整合，提供國家海洋暨大氣總署(NOAA)、聯邦疾病防治中心(CDC)等單位的相關訊息，全方位降低民眾受熱浪影響的程度。

CDC指出，從自然發展與生物因素層面觀察，幼兒、老人及患有部分慢性病的民眾，是熱浪來襲時最易受影響的一群人；然而若從社會經濟地位著眼，原住民族、非裔社群、農村居民也都是受熱浪影響最顯著的族群，因為資源稀缺，這三個族群的大多數人無法添購足以為自己降溫的設備。

熱浪 氣候變遷 聯邦疾病防治中心

上一則

世界OnAir／黃石國家公園怎麼玩？園區前員工的獨家指南

延伸閱讀

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平

卸任後首回華府演說 川普批拜登、稱讚習近平
拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛

拜習48小時內通話 「最快今晚」 波洛西擬訪台 拉升緊張氣氛
波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

波洛西訪台引美中緊張 白宮仍期待拜習對話

季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府

季辛吉批拜登對中太對抗 專家說根源在北京不在華府

熱門新聞

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子珊那菡正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51

超人氣

更多 >
查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍
不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內

不怕熱浪 英男女全裸停車場「辦事」 網友：至少在格內
紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳

紐約L線地鐵開泳池派對 半裸、灌酒、大腿舞 影片瘋傳
王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了

王力宏確診新冠肺炎 症狀曝光了
「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？