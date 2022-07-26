熱浪頻繁 白宮推Heat.gov網站 統合資訊保護民眾

由於熱浪日漸頻繁，白宮推出新網站Heat.gov，提供有關熱浪的統合資訊以保護民眾。(美聯社)

隨著氣候變遷 愈趨極端，入夏後各地熱浪 已對不少民眾生命財產安全構成威脅，因此白宮推出全新的「熱浪網站Heat.gov」，提供關於熱浪預測的各項相關數據、了解熱浪可能對人體造成的風險，並協助各地官員及民眾及早在熱浪來襲前做好準備。

據Heat.gov數據，全美目前超過3800萬人居住在熱浪警示區。

氣候問題顧問吉娜‧麥卡錫(Gina McCarthy)指出，「Heat.gov」是國家氣候變工工作小組(National Climate Task Force)應對氣候變遷及極端氣候的其中一項重要政策；她說：「拜登總統指示我們創立了這個網站應對籠罩全國的熱浪；熱浪是一個無聲的殺手，特別是對最脆弱的一群人而言，帶來的傷害比其他任何一種天氣型態都要嚴重，因此Heat.gov將積極採取行動減少高溫對民眾的影響。」

同時，Heat.gov除了提供熱浪預報及警示外，也與各個行政單位跨部會整合，提供國家海洋暨大氣總署(NOAA)、聯邦疾病防治中心 (CDC)等單位的相關訊息，全方位降低民眾受熱浪影響的程度。

CDC指出，從自然發展與生物因素層面觀察，幼兒、老人及患有部分慢性病的民眾，是熱浪來襲時最易受影響的一群人；然而若從社會經濟地位著眼，原住民族、非裔社群、農村居民也都是受熱浪影響最顯著的族群，因為資源稀缺，這三個族群的大多數人無法添購足以為自己降溫的設備。