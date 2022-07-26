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國會暴亂棍打警察 華府男被判63月監禁 迄今最重刑罰

記者張筠／華盛頓報導
華府男子邦德(前右)去年1月6日在國會暴亂中棍打多名警員，被判63個月的監禁。(美聯社)
華府男子邦德(前右)去年1月6日在國會暴亂中棍打多名警員，被判63個月的監禁。(美聯社)

56歲的華府男子邦德(Mark Ponder)去年1月6日在國會暴亂(Capitol riot)中棍打多名警員，26日被判63個月的監禁，他因此在數百名參與國會暴亂者的民眾中，成為迄今獲判刑期最長的第二個罪犯。

邦德在法庭上表示「當天完全沒有在思考」，在暴亂期間「被憤怒的情緒所控」，但攻擊警察的行為「完全不是本意」，以此請求華盛頓特區聯邦地方法院法官坦雅‧裘特康(Tanya S. Chutkan)從輕處理，但最終法官仍判他五年三個月監禁，比檢察官要求的多三個月。

這是目前國會暴亂罪犯中最長的刑期，與襲擊警察的佛州男子帕爾默(Robert Palmer)相同；裘特康表示，邦德在暴亂中領導襲警，攻擊並傷害警察的意圖明顯。

裘特康在審判國會暴亂案件的過程中始終保持強硬態度，目前由她審理的13名被吿，都獲判比聯邦司法部檢察官量刑建議更多的刑期。

邦德自2021年3月被捕後就一直被關押至今，他在暴亂中用棍子攻破警察的盾牌防護，進入人群後，他用更結實的棍棒襲擊兩名警員，隨後被警方制伏並銬住；由於當時沒有足夠的警車運送邦德，警方釋放邦德並要求他離開國會，但他隨後加入另一群暴動份子，與其他警察發生衝突。

再度被捕後，邦德告訴聯邦調查局探員，他本人一般情況下都支持警察，但當天認為警察是「麻煩製造者」，他後來也向檢察官表示，「當一個國家發展方向錯誤時，我們必須要選邊站。」

邦德的辯護律師表示，邦德去年1月6日參加了支持前總統川普的「Stop the Steal」集會演講，原本計畫「和平抗議」，並不打算採取任何行動，「但不幸的是，他被暴亂份子和憤怒情緒包圍，因此開始隨他人一起積極反抗。」

今年4月邦德承認用棍棒毆打警察，該罪名最高可判20年監禁，檢察官表示，邦德有跨越30年的犯罪記錄在案，包括2008年曾搶銀行被定罪；國會暴亂中有逾100名警察受傷。

目前有超過840人因國會暴亂被控聯邦罪行，逾350名被告被陪審團或法官定罪，其中逾220人已被判刑，邦德是第15名被判處一年以上有期徒刑的罪犯。

警察 檢察官 佛州

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