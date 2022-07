國會遇襲隔日 川普刪掉講稿中切割他與暴徒的句子

根據聯邦眾議員路里亞25日公布的國會證詞,2021年1月6日發生國會遇襲案後,前總統川普 把隔日將發表的演講稿中,切割他與暴亂者的相關句子畫掉,並拒絕呼籲將他們起訴。

路透報導,路里亞(Elaine Luria)是聯邦眾院1月6日國會襲擊事件調查特別委員會成員,她上傳於推特(Twitter)的演講稿畫面顯示,川普畫掉「我想非常清楚地表明:你們不代表我,你們不代表我們的運動」的句子。

川普也刪除指示「司法部確保在法律允許的最大範圍內起訴所有違法者。我們必須傳達清楚的訊息,不要展現仁慈而是正義。必須有迅速且堅定的法律後果」的內容。

It took more than 24 hours for President Trump to address the nation again after his Rose Garden video on January 6th in which he affectionately told his followers to go home in peace.



There were more things he was unwilling to say. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs