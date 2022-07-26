國會遇襲隔日 川普刪掉講稿中切割他與暴徒的句子

前總統川普。美聯社

根據聯邦眾議員路里亞25日公布的國會證詞，2021年1月6日發生國會遇襲案後，前總統川普 把隔日將發表的演講稿中，切割他與暴亂者的相關句子畫掉，並拒絕呼籲將他們起訴。

路透報導，路里亞（Elaine Luria）是聯邦眾院1月6日國會襲擊事件調查特別委員會成員，她上傳於推特（Twitter）的演講稿畫面顯示，川普畫掉「我想非常清楚地表明：你們不代表我，你們不代表我們的運動」的句子。

川普也刪除指示「司法部確保在法律允許的最大範圍內起訴所有違法者。我們必須傳達清楚的訊息，不要展現仁慈而是正義。必須有迅速且堅定的法律後果」的內容。

It took more than 24 hours for President Trump to address the nation again after his Rose Garden video on January 6th in which he affectionately told his followers to go home in peace.



There were more things he was unwilling to say. pic.twitter.com/cJBIX5ROxs — Rep. Elaine Luria (@RepElaineLuria) July 25, 2022

上周於黃金時段播出的聽證會中，負責調查暴動案的國會委員會播放川普1月7日發表演講的影片片段，川普在演講時拒絕承認選舉結束且自己已敗選。川普在彩排演講錄製的影片時說：「我不想說選舉結束了。」

在這起攻擊事件中，數以千計的川普支持者闖入國會山莊，試圖阻止國會認證民主黨籍的拜登贏得2020年11月總統選舉。

路里亞上傳的影片畫面先前未對外公開，內容包括川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）、女婿庫許納 （Jared Kushner）、白宮 律師與幕僚的證詞，他們稱川普在國會遇襲後拒絕發表緩和情勢的演說。

調查人員問庫許納：「你知道為什麼他想畫掉那些句子嗎？」庫許納回覆：「我不知道。」

這幾名證人表示，他們擔心如果川普沒有傳達強烈的訊息，之後會發生不好的事。

白宮律師西波隆尼（Pat Cipollone）作證時說：「必須強烈地表達：他們不能以任何形式或方式代表他或他的政治觀點。」

川普助理麥金蒂（John McEntee）跟委員會調查人員說，庫許納請他勸勸川普發表演說，並敦促川普「幫忙讓局勢緩和下來」。

調查人員問麥金蒂：「這是否暗指總統有點不願發表那場演說？」麥金蒂回答：「是的。」

調查人員又說：「那你是依據什麼做出這樣的回答？」麥金蒂答道，自己是依據有人希望他這麼做的事實。