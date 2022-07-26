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前任潘斯幕僚長蕭特：已完成聯邦法院大陪審團作證

前任潘斯幕僚長蕭特：已完成聯邦法院大陪審團作證

記者顏伶如／綜合報導
前任副總統潘斯幕僚長蕭特20日參加完國會山莊一場會議後離開。(美聯社)
前任副總統潘斯幕僚長蕭特20日參加完國會山莊一場會議後離開。(美聯社)

前任副總統潘斯幕僚長蕭特(Marc Short)25日晚間接受美國廣播公司(ABC)訪問時證實，已完成聯邦法院大陪審團傳訊作證，配合國會暴動調查，至於作證細節則不便透露。蕭特是川普政府官員當中，因為2021年1月6日國會暴動事件而在大陪審團前作證的最高層級官員。

美國廣播公司報導，消息人士指出，潘斯前任首席律師傑考布(Greg Jacob)同樣接到聯邦法院大陪審團傳票，也已經完成作證。

蕭特在律師弗洛德(Emmet Flood)陪同下，22日離開華府特區美國聯邦區域法院時，被美國廣播公司攝影記者拍下畫面。

影片來源：YouTube ABC News

蕭特25日晚間接受美國廣播公司訪問時說，接到聯邦法院大陪審團傳票之後，已經配合調查完成作證。

他說，基於律師建議，有關作證的其他細節均不便透露。他表示，國會大廈遭到天翻地覆的攻擊，不但成為嚴重問題，還有危險。

蕭特在訪問中說，國會暴動當天，特勤局(US Secret Service)完成非常不容易的任務，當時最大的威脅便是暴徒已經非常靠近副總統，「我覺得當天國會大廈很可能演變成一場大屠殺」。

有線電視新聞網(CNN)分析，大陪審團對於國會暴動事件的犯罪調查中，蕭特是向大陪審團作證的川普政府最高層級官員，由此可見聯邦檢察官的調查工作如今已聚焦於川普執政時期的白宮，而不是只調查國會大廈遭到暴徒入侵的情事。

傑考布是潘斯白宮辦公室的首席律師，根據媒體報導，川普陣營企圖推翻選舉的過程中，傑考布對潘斯發揮重要的諮詢角色。

報導指出，川普陣營曾對潘斯施壓，要求潘斯阻擋選舉人票確認結果，但傑考布則力勸潘斯不能配合川普陣營的操作。川普陣營提出天馬行空的選舉陰謀論訴訟策略，也被傑考布一一駁回。

CNN報導，國會暴動發生之前兩天，川普在白宮與律師伊士曼(John Eastman)開會，商討如何說服潘斯在國會確認選舉人票結果時推翻大選，蕭特也是與會成員之一。

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