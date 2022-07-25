我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

網瘋傳汪小菲失控言論 「為何不能跟共產黨爭一爭？」

拜登稱頌警察英雄 批川普坐視國會暴動「沒勇氣阻止」

中央社／華盛頓25日綜合報導
拜登總統25日批評他在2024年大選可能對上的數名共和黨對手，稱前總統川普沒有「勇氣」阻止2021年1月6日的國會山莊暴動案發生。圖為拜登25日與白宮幕僚長柯連恩通話。(美聯社)
拜登總統25日批評他在2024年大選可能對上的數名共和黨對手，稱前總統川普沒有「勇氣」阻止2021年1月6日的國會山莊暴動案發生。圖為拜登25日與白宮幕僚長柯連恩通話。(美聯社)

拜登總統今天批評他在2024年大選可能對上的數名共和黨對手，稱前總統川普沒有「勇氣」阻止2021年1月6日的國會山莊暴動案發生。

法新社報導，拜登在全美非裔執法官員組織會議（National Organization of Black Law Enforcement Executives Conference）上說：「勇敢的執法官員處在中世紀地獄三個小時，身上流著血、周圍都是暴力衝突，與相信敗選總統謊言的瘋狂暴徒對峙。」

他說：「有三個小時，落選的前美國總統安坐在橢圓形辦公室旁邊的私人飯廳，靜看這一切發生。」

路透報導，拜登因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），在白宮隔離休養，他透過預錄影片向佛羅里達州舉行的這場活動表示：「警察是那天的英雄，而川普沒有勇氣採取行動。」

他說：「全美各地勇敢的警察永遠不會忘記這天。你不能同時支持暴動又支持警察。你不能一邊支持起義，一邊支持民主。你不能支持暴亂又力挺美國人。」

他在這場活動上還批評了其他知名佛州共和黨人，例如州長德桑提斯（Ron DeSantis）。德桑提斯是共和黨的政治新星，被視為可能角逐總統大位的人選之一。

拜登說：「在你們今天所處的佛州，州長德桑提斯、聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）、參議員史考特（Rick Scott）全都反對禁用攻擊武器。」

他說：「對我而言，這件事很簡單。你不能支持將戰爭武器帶到美國街頭，這樣就不是站在警方那邊。」

拜登通常不會指名道姓地談論政敵。川普與德桑提斯都被認為是在2024年大選可能挑戰拜登的人選。

11月8日舉行的期中選舉將決定拜登所屬的民主黨是否將持續掌控國會，也是一次檢驗拜登是否能連任的論據的機會。

拜登的發言與數個敏感話題有關，包括執法、槍枝與對民主構成的威脅，民主黨人希望迫使共和黨人在這些議題上採取防守態勢。

在美國社會大規模抗議種族暴行後，川普自稱是槍枝擁有者、警察及「法律與秩序」的盟友。拜登上月將一項獲跨黨派支持的槍枝安全法案簽署成法，試圖闡明這類進一步措施可以保護警方安全。

2021年1月6日，數以千計的川普支持者闖入國會，試圖阻止國會認證拜登贏得2020年11月的總統選舉。過去6週來，調查國會遇襲案的聯邦眾議院特別委員會舉辦數場聽證會，描述川普煽動暴力的暴徒，坐在後頭靜看這一切發生。

川普與許多共和黨籍國會議員聲稱調查特別委員會具有政治動機，但委員會依據的是川普幕僚與盟友的證詞。

拜登的盟友認為，這幾場聽證會將讓川粉重新思考是否繼續效忠川普。上週公布的路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調發現，32%的共和黨人說，川普2024年不應競選總統，比聽證會剛召開時的26%多。

拜登 川普 共和黨

上一則

參議員曼欽、穆考斯基確診 遠距辦公 恐缺席法案投票

延伸閱讀

彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後

彭博：波洛西若訪台 會在拜登和習近平通話幾天後
拜登：預期本星期與習近平通話 但仍待確認

拜登：預期本星期與習近平通話 但仍待確認
拜登染疫第5天 症狀幾乎消失只剩鼻塞和沙啞

拜登染疫第5天 症狀幾乎消失只剩鼻塞和沙啞
再戰2024 民調：川普獲年輕保守派力挺

再戰2024 民調：川普獲年輕保守派力挺

熱門新聞

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子沙納漢正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子沙納漢（左）正在進行離婚程序。（路透）

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

2022-07-25 09:20

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕