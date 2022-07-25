我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

東北部快熬過熱浪…西北部高溫炙烤 飆到110度

東北部快熬過熱浪…西北部高溫炙烤 飆到110度

記者顏伶如／綜合報導
華府遊客24日頂著94度的高溫，走過國家廣場。(新華社)
華府遊客24日頂著94度的高溫，走過國家廣場。(新華社)

美國東北部終於擺脫威力猛烈的熱浪，本周換到西北部面臨炙熱高溫。俄勒岡州、華盛頓州境內絕大多數地區均以發布高溫警報(Heat alerts)，氣象預報顯示某些地區連續幾天溫度上看華氏110度。加州北部也將籠罩於酷熱底下，發生於優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近的「橡樹大火」(Oak Fire)將持續延燒。

根據氣象預報，西北部本周氣溫將比平均溫度高出華氏10度到20度之間，估計周末之前都將處於酷熱當中，某些地點高溫可能創下新高紀錄，甚至瀕臨危險程度。

東北部與大西洋沿岸中部連續幾天受到熱浪侵襲，許多城市溫度接近華氏100度，但25日下午將是最後一波高溫，接下來受到冷鋒影響，某些地區可能出現雷陣雨。波士頓24日溫度達到100度，如此高溫過去大約每隔兩年才會出現。新澤西州紐瓦克(Newark)連續五天高溫，則寫下近百年以來新高紀錄。

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，全美有三大區域25日仍有高溫警報，受到影響的民眾共計約6500萬人，包括西北部內陸地區、東北部沿海平原地區，以及德州北部、奧克拉荷馬州中部與東部到田納西州西區與密西西比州北部一帶。

國家氣象局表示，東北部接下來溫度將會下降，但南部中區持續處於酷熱狀態，西北部則將逐漸感受到熱浪威力；氣象預報指出，西北部未來幾天的熱浪可能導致民眾出現高溫相關疾病，尤其是在戶外環境工作或從事戶外活動的族群。

國家氣象局說，沒有空調設備的民眾，未來幾天狀況令人特別憂心，華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州頗高比例的居民家裡並沒有裝冷氣。以華盛頓州西雅圖為例，大約有44%居民家裡有冷氣，而接下來幾天西雅圖溫度都將在華氏90度以上。相較之下，歷年來西雅圖7月底的平均氣溫為華氏79度。

由於地理條件因素，哥倫比亞河盆地(Columbia River Basin)未來幾天恐將出現異常高溫，華盛頓州肯尼維克(Kennewick)28日、29日可能出現華氏113度高溫。

高溫 華盛頓州 熱浪

上一則

怕被沙魚攻擊？其實乳牛、蜜蜂威脅更大

延伸閱讀

熱浪焚田、物料成本飆漲 農牧業損失慘重

熱浪焚田、物料成本飆漲 農牧業損失慘重
希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人

希臘熱浪引發野火 濱海觀光勝地急撤450人
金山人語／熱浪讓我們學到甚麼

金山人語／熱浪讓我們學到甚麼
全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

全美9千萬人「熱浪烘烤」 紐約、賓州、德州紛傳熱死人

熱門新聞

不少市民自發到現場悼念華人受害者馮幹和。（記者劉先進 ／攝影）

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

2022-07-19 22:37
川普一家出席伊凡娜葬禮，前排左至右依序為：川普、梅蘭妮亞、拜倫、伊凡卡和艾瑞克。（美聯社）

川普一家出席前妻喪禮 么兒200公分身高引注目

2022-07-21 05:42
猶他大學。(取自Wikimedia Commons)

猶他大學中國女學生陳屍旅館 曾向校方求救 男友稱協議自殺

2022-07-21 13:25
在洛杉磯的中央車站市集人來人往，只有兩個顧客戴了口罩。(美聯社)

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

2022-07-22 11:51
Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子沙納漢正在進行離婚程序。（美聯社）

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

2022-07-24 20:03
馬斯克裸露又白又胖的上半身，推特貼文回應他回去工廠上班了。（取材自推特截圖）

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

2022-07-19 07:18

超人氣

更多 >
害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資

害他戴綠帽馬斯克下跪求原諒 布林氣到離婚、大賣投資
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠

洛杉磯華人花費逾萬元 只為除十多隻老鼠
馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交

馬斯克偷吃友妻 單膝下跪求原諒 谷歌創辦人布林氣到絕交
挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見

挺波洛西訪台 龐培歐：我會跟妳一起去 那裡見