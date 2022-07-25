東北部快熬過熱浪…西北部高溫炙烤 飆到110度

華府遊客24日頂著94度的高溫，走過國家廣場。(新華社)

美國東北部終於擺脫威力猛烈的熱浪 ，本周換到西北部面臨炙熱高溫 。俄勒岡州、華盛頓州 境內絕大多數地區均以發布高溫警報(Heat alerts)，氣象預報顯示某些地區連續幾天溫度上看華氏110度。加州北部也將籠罩於酷熱底下，發生於優勝美地國家公園(Yosemite National Park)附近的「橡樹大火」(Oak Fire)將持續延燒。

根據氣象預報，西北部本周氣溫將比平均溫度高出華氏10度到20度之間，估計周末之前都將處於酷熱當中，某些地點高溫可能創下新高紀錄，甚至瀕臨危險程度。

東北部與大西洋沿岸中部連續幾天受到熱浪侵襲，許多城市溫度接近華氏100度，但25日下午將是最後一波高溫，接下來受到冷鋒影響，某些地區可能出現雷陣雨。波士頓24日溫度達到100度，如此高溫過去大約每隔兩年才會出現。新澤西州紐瓦克(Newark)連續五天高溫，則寫下近百年以來新高紀錄。

美國國家氣象局(National Weather Service)指出，全美有三大區域25日仍有高溫警報，受到影響的民眾共計約6500萬人，包括西北部內陸地區、東北部沿海平原地區，以及德州北部、奧克拉荷馬州中部與東部到田納西州西區與密西西比州北部一帶。

國家氣象局表示，東北部接下來溫度將會下降，但南部中區持續處於酷熱狀態，西北部則將逐漸感受到熱浪威力；氣象預報指出，西北部未來幾天的熱浪可能導致民眾出現高溫相關疾病，尤其是在戶外環境工作或從事戶外活動的族群。

國家氣象局說，沒有空調設備的民眾，未來幾天狀況令人特別憂心，華盛頓州、俄勒岡州、愛達荷州頗高比例的居民家裡並沒有裝冷氣。以華盛頓州西雅圖為例，大約有44%居民家裡有冷氣，而接下來幾天西雅圖溫度都將在華氏90度以上。相較之下，歷年來西雅圖7月底的平均氣溫為華氏79度。

由於地理條件因素，哥倫比亞河盆地(Columbia River Basin)未來幾天恐將出現異常高溫，華盛頓州肯尼維克(Kennewick)28日、29日可能出現華氏113度高溫。