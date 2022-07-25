馬斯克好友妻華裔後代 父母無業 去過36次試管嬰兒診所

Google共同創辦人布林（右）與結縭近四年的妻子沙納漢（左）正在進行離婚程序。（美聯社）

被指與馬斯克發生婚外情的Google共同創辦人布林之妻妮可．沙納漢（Nicole Shanahan），在舊金山灣區 長大，父母無業，家境貧困，後來成為律師，嫁給世界前幾名的億萬富豪。

37歲的沙納漢曾在接受「現代奢華雜誌」專訪時說，她9歲時父親確診雙極性思覺失調（bipolar schizophrenia），她出生時，生於中國的母親來美國才兩年，她幼年多數時間，父母都無業，所以不只家裡沒錢，父母也幾乎沒有指導她什麼，而且「你可以想像，有一個罹患精神病的父親，生活裡有很多混亂和恐懼」。

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沙納漢決定自立自強，12歲到餐廳幫忙收拾桌子賺錢。根據她的LinkedIn檔案，她2003年進入華盛頓州菩及海灣大學，後來拿到經濟學與華語文科學士學位。

接著在2013年到新加坡 國立大學研讀全球智慧財產權貿易與中國法律，而後在加州聖克拉拉大學讀法律。

沙納漢20歲出頭時，開始在RPX公司擔任專利專員，但10個月後因遭受性騷擾 離職，罹患重度憂鬱症，一度完全離開法律領域。後來振作，創辦專利管理公司ClearAccessIP，去年賣掉。

後來她創辦投資公司Bia-Echo，資助延長女性生殖能力、刑事司法改革、維護宜居地球等項目。

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沙納漢曾嫁給一名金融業高管，2015年結識世界排名第八的富豪布林，2018年11月7日與布林低調完婚。她為生育奮鬥多年，才獲得一女。

她2019年告訴八卦網站Page Six，30歲出頭時決定凍卵，後來「胚胎培養三次失敗，去灣區試管嬰兒診所36次，才知道我沒有自以為的那麼堅強」。