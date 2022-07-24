物價略跌 美出現通膨觸頂訊號 加息多少周三分曉

聯準會主席鮑爾。(美聯社)

聯準會 （Fed）將於27日美東時間下午2時結束兩天的決策會議，會後宣布利率調升幅度以對抗居高不下的通貨膨脹，愈來愈多跡象顯示，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率9.1%，可能是這一波通膨升勢的頂峰；經濟學家指出，未來幾個月的核心CPI月增率若能回穩，聯準會可能會放慢升息 步調。

目前汽油價格已經比6月中的頂峰回跌約10%、小麥期貨價比5月中回檔37%、玉米比6月中下跌27%、從東亞至美西的海運費率也比一個月前回降11.4%。而企業調查發現，供應商供料時間縮短，顯示供應鏈瓶頸正在鬆動。

密西根大學消費者信心調查指出，較長期的預期通膨率已由6月底的3.1%降到2.8%，與疫情之前20年期間的平均水準相當。從均衡通膨率看，公債投資 人對通膨的憂慮也降低，從3月底的3.59%歷史高點降到2.67%，顯示市場的通膨預期也在下降。

與通膨有關的衍生性金融產品及債券價格顯示，投資人目前預期一年後CPI增幅將回降到2.3%，接近聯準會的2%目標；從2月到6月初期間，投資人曾預期1年後CPI增幅仍達4%至5。

富國銀行經濟學者豪斯表示，「這是往好的方向邁出一大步。不過即使6月升幅觸頂，但通膨的大環境仍然過熱」，預測今年第4季通膨率在7.5%至7.8之間；「無論通膨是否觸頂，年底前仍相當痛苦」。

美國6月核心CPI（扣除能源與食品）年增率已降到5.9%，遠低於3月時6.5%的高峰；但經濟學者預測核心CPI到9月才會觸頂，因為居住及服務業的通膨基期較低，因此年增率將相對較高，拉升核心CPI。通膨壓力愈持久，利率就必須升得愈高，從而提高經濟衰退風險。

野村證券經濟學者說，預測模型顯示6月通膨年增率已經觸頂，但目前說這些還為時過早。未來幾個月的觀察重點在於核心CPI月增率；如果年底時月增率從6月的0.7%回穩到0.3%上下，則聯準會可能會放慢升息步調；但這將很難達成，因此即使經濟已進入衰退，聯準會仍會繼續升息。