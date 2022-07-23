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內華達山脈野火猛 林務局擬砍伐部分紅杉林

編譯郭宣含／綜合23日電
聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大火毀摧。圖為巨杉所在的瑪利波薩林附近都是熊熊大火。(美聯社)
聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大火毀摧。圖為巨杉所在的瑪利波薩林附近都是熊熊大火。(美聯社)

聯邦林務局(U.S. Forest Service)宣布將採取緊急動作，在數周內加快計畫拯救全球最大的紅杉林免於野火，過去兩年野火已燒毀20%的紅杉林，部分環保團體則譴責此舉是商業伐木的藉口，也有學者支持此作法，但認為須擴大追蹤。

聯邦林務局依國家環境政策法(NEPA)，擬在國家林區砍伐比較矮小的樹木，蓄意以低強度火勢降低灌木叢濃密度，避免這些灌木叢成為助長野火的燃料；聯邦林務局採取此緊急行動，可望繞過正常批准程序中恐耗時數年的環保審核。

「若不採取緊急行動，野火將除去更多知名的巨大紅杉。」林務局局長摩爾(Randy Moore)表示：「這次緊急行動可在野火爆發前減少其燃料，且可保護紅杉巨木林免於高強度野火。」

聯邦政府逾一世紀以來積極採取制火行動，使森林中充滿濃密植披、遭砍下的原木，以及遭小蠹蟲害死的數百萬棵枯樹，加上乾旱與氣候變遷惡化，形同為野火火上加油。

林務局緊急燃料處理計畫涵蓋約1萬3377畝的紅杉林，估計能保護12棵紅杉巨木。林務局宣布一系列行動，挽救加州中部塞拉內華達山脈(Sierra Nevada)西坡才有的紅杉物種；多數紅杉巨木位於紅杉和國王峽谷國家公園(Sequoia and Kings Canyon National Parks)，有些則延伸至優勝美地國家公園(Yosemite National Park)一帶。

紅杉國家公園(Sequoia National Park)由內政部(Interior Department)經營，並未參與林務局本此緊急行動，目前該國家公園考慮在大樹遭火災燒毀後的區域種植紅杉苗，此計畫創新但具爭議。

林務局計畫預計最快今夏展開，並擬耗資2100萬元移除助的燃灌木叢、枯木、小樹等。

部分環保團體譴責林務局的疏伐(forest thinning)計畫，並稱這是商業砍伐的藉口，他們認為疏伐未考慮到道路和伐木區，反讓林冠出現開口引入氣流，這可能加劇風驅動(wind-driven)的野火，提高碳排放，並加重氣候危機。

柏克萊加州大學(UBC)森林專家約克(Rob York)表示，林務局的計畫可能有效，但後續需要大規模追蹤，確保真能長期恢復與保護紅杉巨木。

聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大...
聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大火毀摧。消防人員，清掃殘枝枯葉，開闢防火巷，努力救火。(美聯社)
在紅杉國家公園以南，巨杉國家紀念碑的圖利河印第安人保留區 也爆發新山火，火場面積...
在紅杉國家公園以南，巨杉國家紀念碑的圖利河印第安人保留區 也爆發新山火，火場面積繼續擴大，已燒進一片紅杉樹林。(美聯社)
聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大...
聯邦林務局提供的照片顯示，加州優盛美地國家公園附近林區的大批千年紅木杉，都遭到大火毀摧。(美聯社)

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