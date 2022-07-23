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東北部體感溫度也破百 農曆「大暑」30州發高溫警報

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東北部體感溫度也破百 農曆「大暑」30州發高溫警報

編譯盧炯燊／綜合23日電
15歲的布朗22日在華府國家大草坪附近，協肋家人賣冷飲給遊客。(美聯社)
15歲的布朗22日在華府國家大草坪附近，協肋家人賣冷飲給遊客。(美聯社)

席捲全美中南部的熱浪已擴及全國，從西岸的加州到東岸的新罕布夏無一例外，而東北部的氣溫更飆升至三位數字的危險水平，最少30個州已發出高溫警報，受影響民眾多達1億人。

周六(23日)正是中國農曆24節氣的大暑，目前正處於夏季三伏天的中伏(至8月14日)。國家氣象局(National Weather Service，NWS)表示，毫無疑問，現在是三伏天最酷熱的時刻。根據NWS數據，未來數天繼續是火燒般酷熱。

30個州的NWS氣象台已預報未來數天的氣溫會接近，甚至打破歷史高溫紀錄，由於高濕度使高溫無法消散，氣溫會超過100℉，東北部地區之前相對氣溫較溫和的狀況，也即時變成酷暑。

熱浪對東北部的居民來說尤其具有挑戰性，因為這個地區的空調不像全國其他地區那樣普遍。

波士頓鐵人三項延期、紐約鐵人三項縮短賽程

東北部地區多個城市的活動因此被迫改變。波士頓23日氣溫為90℉，24日的氣溫加上體感更會高達105℉，原定這天舉行的波士頓鐵人三項比賽，由於熱得如火燒的緊急情況，現已推遲到8月下旬舉行。

紐約市的鐵人三項雖仍按計畫於24日舉行，但主辦方為了運動員及參賽者的安全，縮短了比賽項目中的自行車和跑步部分。

紐約市的熱浪若持續到周一(25日)，將會平了2013年連續7天氣溫超過95℉的紀錄。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)已警告居民留在室內，切勿在陽光下曝曬。

費城已於21日發布今年夏季首個高溫健康緊急警報，預測至24日，氣溫持續在100℉以上，為此當局設立一條健康熱線，也開放多個降溫場所，包括在數十個公園內設有供民眾消暑用的噴霧栓。市府鼓勵居民到公共游泳池和噴霧公園，不要使用消火栓降溫。

哥倫比亞特區也為2016年以來，首個可能達到三位數的高溫做好準備。市府宣布延長公共游泳池開放時間、開設冷卻中心、擴大遊民收容中心的床位數量，為他們提供涼爽的晚上睡眠場所。

科學家們指出，極端高溫表明氣候變化危機加劇，野火變得更嚴重、乾旱成為新常態，與前幾代人相比，是個驚人的變化。

紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)
紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)
華府15歲的布朗炎熱難當，補充水份解渴。(美聯社)
華府15歲的布朗炎熱難當，補充水份解渴。(美聯社)
在賓州三歲小童歐欣，22日隨家人在威克斯包爾市的公園玩水。(美聯社)
在賓州三歲小童歐欣，22日隨家人在威克斯包爾市的公園玩水。(美聯社)
紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)
紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)
紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)
紐約市布朗士區的居民，22日炎熱難當，在街邊打開消防栓，享受片刻清凉。(美聯社)

高溫 波士頓 熱浪

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