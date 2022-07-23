CNN：FBI調查斷定 華為設備恐截斷美核武通訊

熟知調查狀況的許多消息人士告訴CNN，華為的設備無疑不但能截獲商業行動數據傳輸和軍方使用的高度保密電波，也能截斷戰略司令部的重大通訊。美聯社

美安全官員指出，中國10年來大力加強在美國境內的情報偵蒐活動，而聯邦調查局（FBI）等機構也積極採取反情報行動以反制，包括抵制華為 技術公司的通訊設備。

有線電視新聞網（CNN）今天獨家報導，最晚從2017年開始，聯邦官員便已調查中國在美國重大基礎設施附近的購地案，同時關閉了美國政府視為間諜溫床而引人注目的一座中國領事館，也阻礙美方認為中國明顯是要在美國軍事和政府敏感設施附近安放竊聽裝置的計畫。

聯調局查獲最值得擔心的問題之一，是中西部鄉村地區美軍基地附近行動通訊基地台使用的華為設備。許多熟知此事的消息人士透露，聯調局已確定，華為的設備能夠截獲並截斷國防部 高度保密的通訊內容，包括主管核武的戰略司令部通訊。

至於情報界是否已確定，上述基地台已截獲數據並送回北京，則並不清楚。消息人士指出，就技術方面而言，要證明某個數據包已失竊並傳輸到海外，十分困難。

中國政府強烈否認曾對美國進行情報偵蒐。華為也向CNN發出聲明，否認其設備能在分配給國防部的通訊頻譜中運轉。

但熟知調查狀況的許多消息人士告訴CNN，華為的設備無疑不但能截獲商業行動數據傳輸和美軍方使用的高度保密電波，也能截斷美戰略司令部的重大通訊，以提供中國政府一個掌握核武資訊的潛在窗口。

了解相關調查的一名聯調局卸任官員說：「這已經窺探到我們某些最敏感的機密了，將會影響我們對核三位一體（nuclear triad）的指管能力。」

國會2020年通過撥款19億美元，用以將鄉村廣大地區的華為和中興通訊（ZTE）通訊設備移除，但兩年過去了，毫無進展，鄉村地區的電信公司還在等候聯邦撥下經費。

美卸任執法官員及現任高階官員指稱，在拜登 政府2021年上台後，商務部也對華為展開了調查，以確定是否必須採取更緊急的行動來清除電信網路中的華為設備，但至今調查還在進行中。