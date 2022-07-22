4人露營3人遭槍殺 愛阿華警找到第4人陳屍不遠處

愛阿華州馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案，連同兇手有四人死亡。圖為警方展開調查。(美聯社)

愛阿華州 知名觀光景點「馬科克塔洞穴州立公園 」(Maquoketa Caves State Park)的露營地22日早晨傳出槍擊 案，檢調人員稱，來自內布拉斯加州的23歲男子舍溫(Anthony Sherwin)殺害三名同行露營客後，自己也舉槍自盡。

愛阿華州刑事犯罪調查小組(Iowa Division of Criminal Investigation)探員克拉弗爾(Mike Krapfl)表示，警方在22日上午6時30分左右接到報案，稱馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案；警方到場後發現，露營地有三人遭到槍殺。

克拉弗爾表示，警方發現三具遺體後，意識到「還少一名露營客」；在搜查整座州立公園之後，在案發地以西不遠處發現舍溫的遺體，身上有槍傷，目前檢警推斷，舍溫應是槍殺三名露營客後舉槍自盡。

來自內布拉斯加州的23歲男子舍溫(Anthony Sherwin)殺害三名同行露營客後，自己也舉槍自盡。(美聯社)

克拉弗爾沒有透露舍溫與三名露營客的關係及作案動機，其餘三名露營客的身分亦尚未公布，不過「還少一名露營客」的說詞表明，舍溫很可能係與遇害三人同行。

儘管檢調人員表示，公眾安全威脅不復存在，不過愛阿華州自然環境廳仍暫時關閉整座馬科克塔洞穴州立公園，直至另行通知，以利檢調人員進一步調查此案。

愛阿華州馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案，連同兇手有四人死亡。圖為警方展開調查。(美聯社)

愛阿華州州長雷諾茲(Kim Reynolds)表示，這是愛阿華州「甚難想像會發生的悲劇」，她對此事的發生感到「震驚」，三名露營客的死讓她感到「至為沉痛」，將為此事哀悼及祈禱。

馬科克塔洞穴州立公園位於愛阿華州第二大城、錫達拉皮茲(Cedar Rapids)東北61哩處，占地370英畝，共計13座洞窟，是全愛州洞穴資源最豐富的州立公園，為當地熱門景點，每年吸引30萬名遊客造訪。

愛阿華州馬科克塔洞穴州立公園發生槍擊案，連同兇手有四人死亡。圖為警方展開調查。(美聯社)

今年4月時，錫達拉皮茲才發生造成兩人死亡、十人受傷的槍擊事件，一名槍手疑似已有針對目標，卻在夜店舉辦派對時下手，而造成巨大傷亡；而在此之前的十年間，錫達拉皮茲只發生過兩宗造成四人以上死亡或受傷的槍擊事件。