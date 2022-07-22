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今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

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今最高溫123度、德州66歲婦女熱死…全美明天持續熱浪

編譯孫梁／綜合22日電
全國大部分地區22日繼續籠罩在熱浪中。圖為紐約布朗士一名女子，坐在打開的消防栓前消暑。(美聯社)
全國大部分地區22日繼續籠罩在熱浪中。圖為紐約布朗士一名女子，坐在打開的消防栓前消暑。(美聯社)

全國大部分地區22日繼續籠罩在熱浪中，最高氣溫為加州死亡谷(Death Valley)錄下的華氏123度，數十個地方的高溫紀錄也相繼打破，德州達拉斯郡22日報告一名66歲的婦女熱死，為今年首例與熱浪有關的死亡，東部許多城市宣布高溫緊急狀態。

國家氣象局預報，23日將繼續是高溫天氣，西南部、大平原和密西西比河谷的部分地區將出現超過華氏百度的高溫，拉斯維加斯的氣溫預計為112度，極易出現與高溫有關的疾病。南方和西南地區在持續高溫的同時還將有降雨和雷暴，可能引發洪水。國家氣象局表示，部分地區的熱浪要到本周末才可能緩解。

波士頓、華盛頓和費城等東部城市宣布高溫緊急狀態，紐約市的高溫警告將持續到周末，24日的氣溫預計達99度，當天舉辦的三項鐵人賽已確定縮短距離逾12哩。波士頓24日的氣溫將達98度，當天的三項鐵人賽已被推遲。

東北部地區的熱浪24日將繼續增強，近百度的高溫加上濕度大，可能打破部分地區的高溫紀錄。太平洋西北部地區下周初將出現數日熱浪天氣，中西部和東北部的冷鋒將帶來短暫的降溫。

高溫加劇了部分地區的乾旱，密蘇里州宣布乾旱警報的郡逾50個，州長簽署了啟動乾旱應急的行政令，以因應對農場主造成嚴重影響的乾旱，允許農場主在州立公園和保護地取水澆地和餵養牲口。

密州農業廳長齊恩(Chris Chinn)說：「乾旱導致許多地方的牧草消失，牧場主被迫賣掉牲畜，農田的穀物還沒授粉便枯萎乾死。」

德州福和市(Fort Worth)22日的氣溫為105度，高溫少雨導致許多水管破裂，過去兩個月，達拉斯-福和市都會區的高溫一直徘徊在100度上下。

高溫 熱浪 百度

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