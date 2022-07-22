美何時鬆綁中貨關稅？8月開學購物季可能會是時機

亞洲貿易中心執行理事艾姆斯在美國國會作證時表示，拜登政府正以8月美國開學購物季為解除對中關稅的目標時機。 路透

拜登 政府為了對抗通膨而計畫鬆綁對中關稅 ，專家預測，8月的開學購物季不失為一良機。

彭博資訊報導，新加坡亞洲貿易中心執行理事艾姆斯（Deborah Elms）表示，通常8月開始的美國開學購物季，是白宮 的重要目標。家長在開學前會為孩子購買的商品，從網球鞋、色鉛筆到腳踏車等，許多已被川普政府課以7.5%關稅。她說，雖然免除這些貨品的關稅不足以帶來巨大的總體效果，但足以在通膨高居數十年來高點之際，讓家家戶戶省下不少錢，尤其是中低收入家庭。

艾姆斯說：「去年每個孩子約要150美元，今年結帳時卻發現金額突然變成2、300美元，你一定會有感覺、一定會注意到。」「你會希望確保給家長的價格衝擊，不要大到讓他們11月投票時還記得。」

艾姆斯表示，現在行動也能提供拜登政府一個機會，評估11月期中選舉前再度調降關稅，是否會有政治甜頭。如果反彈聲浪不大，政府就可能在更接近選舉日的時候進一步調降關稅，但為了有足夠時間讓選民留下印象，時間大約會在9月中、下旬。

曾赴國會就美中貿易議題作證、且經常與華府貿易官員互動的艾姆斯說，目前當然無法保證白宮會尋求在開學季期間解除關稅，但鑒於華府內部相當積極討論，以及拜登和中國國家主席習近平預計不到兩周內將通話，這個策略在這個微妙時機「符合邏輯」。