待報廢特斯拉自燃起火 泡水1萬7000公升才撲滅

沙加緬度消防局為了控制一輛自燃的特斯拉的火勢，得挖一個坑，把車放進去，然後把坑灌滿了水。(圖截取自沙加緬度消防局推特@metrofirepio)

台灣藝人林志穎今天駕電動車特斯拉 在桃園自撞，車輛起火燒成廢鐵。加州6月則有輛停在廢車場的特斯拉自燃，消防人員到場滅火，車子卻不斷復燃，最後只得挖坑把車浸在水中。

福斯新聞網（Fox News）報導，加州首府沙加緬度消防局（Sacramento Fire District）6月初表示，這輛特斯拉Model S於3周前在車禍 中嚴重毀損，停在廢車場排定報廢，卻突然自燃，滅火時又不斷復燃，消防人員最終動用了4500加侖（約1萬7000公升）的水才撲滅火勢。

Crews arrived to our first Tesla fire. It was involved in an accident 3 wks ago, and was parked in a wrecking yard. Crews knocked the fire down but it kept reigniting/off-gassing in the battery compartment. Crews created a pit, placed the car inside, and filled the pit with water pic.twitter.com/Lz5b5770lO — Metro Fire of Sacramento (@metrofirepio) 2022年6月12日

沙加緬度消防局6月12日在推特（Twitter）發文說，這是消防人員第一次處理特斯拉起火案。消防人員一再把火撲滅，電池卻不斷復燃和釋放氣體。他們最終只得挖一個坑，把車子放進去，然後把坑灌滿了水。灌滿這個坑耗費4500加侖水量。

消防局表示，消防人員花費很多時間和水，加上動了很多腦筋，才把火勢撲滅。不過用挖坑的方法，好處是減少許多用水量，也能把被汙染的水控制在一個地方。

沒有人在這起事件中受傷。

報導指出，特斯拉和其他電動車一旦著火，由於鋰電池會不斷燃燒，直到所有能量耗盡，因此比一般火災更難撲滅。

由於電動車使用的鋰離子電池，要在盡可能小的空間內儲存盡量多的能量，因此當能量需求高時，就會產生大量熱能，原理和手機或筆記型電腦電池長時間使用會變熱相同。

而正因為鋰電池安全運作的容許溫度範圍狹窄，因此大多數現代電子產品，包括電動車在內，都有許多保護措施來防止電池過熱。

例如，幾乎所有智慧型手機都會在過熱時直接關機。行駛中的電動車也都有復雜的冷卻系統，以及多重故障保險裝置，如果一切都按規畫運作，電池不應過熱到危險程度。

不過，車禍和故障難免，如果道路上的碎片或車禍撞壞了電動車的電池，就有可能發生火災。

鋰電池起火之所以如此嚴重，在於會產生稱為「熱失控」（thermal runaway）的回饋循環：一旦電池過熱，電池中的電解質就會著火，進而產生更多熱能點燃更多電解質。

根據特斯拉Model S的緊急回應指南，若電池著火、暴露於高溫、或產生高熱或氣體，必須使用大量水冷卻電池。可能需要約3000加侖（1萬1356公升）的水直接加在電池上，以完全撲熄或冷卻電池火災，且需要花24小時才能熄滅。

財經媒體CNBC曾報導，特斯拉執行長暨創辦人馬斯克（Elon Musk）去年坦承，在研發Model S和Model X的新電池時碰到「比預期更多挑戰」，「需要相當多的研發，才能確保新款Model S和Model X的電池安全無虞」。